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«Не платиш – послуги зникають»: у Києві відключено ліфти у двох під'їздах висотки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Не платиш – послуги зникають»: у Києві відключено ліфти у двох під'їздах висотки
Люди змушені ходити пішки, навіть якщо живуть на 16–18 поверхах
фото: Oleksandr Kovtunov/ Facebook

Загальна заборгованість жителів будинку перед енергопостачальником ДТЕК сягнула майже 500 тис. грн

Жителі столичного будинку на Срібнокільській, 20, залишилися без ліфтів через півмільйонний борг за світло, який накопичили мешканці двох під'їздів, принципово відмовляючись платити за послуги. Про це повідомив в.о. голови Дарницької РДА Олександр Ковтунов, інформує «Главком». 

Чому вимкнули ліфти

За словами Ковтунова, мешканці двох під’їздів будинку відмовилися сплачувати кошти за електроенергію, що забезпечує роботу ліфтів та освітлення місць загального користування. Обслуговуюча організація «Укржитлосервіс» неодноразово зверталася до них із проханням погасити заборгованість. З жителями будинку велася роз’яснювальна робота, але безрезультатно. 

«Якщо щось споживаєш – мусиш за це платити. Інакше послугу просто припиняють», – пояснив свою позицію в.о. голови Дарницької РДА Олександр Ковтунов.

Яку суму заборгували мешканці?

Загальна заборгованість жителів будинку перед енергопостачальником ДТЕК сягнула майже 500 тис. грн. Ці кошти було нараховано за спожиту електроенергію, яка йде на роботу ліфтів та освітлення під’їздів.  

У результаті  ліфти у двох під’їздах було зупинено повністю. Люди змушені ходити пішки, навіть якщо живуть на 16–18 поверхах. Таке рішення викликало хвилю обурення серед мешканців, які все ж платили. Люди звернулись до райдержадміністрації зі скаргами і отримали відповідь, що без колективної оплати нічого не зміниться.

Хто винен у відключенні

Кожнне рішення має свої наслідки. Зокрема, відмова сплачувати рахунки за послуги призводить до зникнення послуг, бо  в умовах ринку енергоносії – не безкоштовні, а обслуговування ліфтів коштує чималих грошей.

«Люди обурені – ліфти не працюють. Але є важливе «але». Живемо у ринковій економіці. Якщо щось споживаєш – мусиш за це заплатити. Інакше послугу просто припиняють. Це стосується всіх – і держави, і бізнесу, і комунальних служб. Це не покарання – це економіка», – наголосив Ковтунов.  

Нагадаємо, ще на початку 2024 року в Україні було скасовано мораторій на відключення електроенергії у злісних боржників. Та, за словами гендиректора Yasno Сергія Коваленка, постачальник послуг не зацікавлений в тому, щоб відключати споживача і таким чином втрачати клієнта. Проте клієнт має надати оплату за вже спожиту електроенергію. За інформацією Коваленка, відключення відбуваються лише і виключно тих споживачів, які попри всі способи сповіщення, всі дзвінки, паперові та інші сповіщення ігнорують проблему і відмовляються погашати борг. Без попередження відключення ніколи не відбуваються, наголосив гендиректор Yasno.

Як пояснив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, до такого кроку уряд вдався через те, що в Україні суттєво збільшилися неплатежі.

Теги: Київ економіка тарифи комуналка робота послуги

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