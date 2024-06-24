Під Москвою палає оборонне підприємство, яке розробляє електроприлади (відео)

Всередині будівлі, що палає, заблоковані люди. З вікон йде густий чорний дим

Попередньо, загоряння сталося на 5 – 6 поверхах, у кабінетах корпусу планування та проєктування

У місті Фрязіно Московської області горить будівля науково-дослідного інституту «Платан». За даними рятувальників, у будівлі можуть залишатися люди. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що на верхніх поверхах будівлі залишаються вісім чи дев'ять осіб. Рятувальники поки що не можуть дістатися заблокованих людей, локалізувати пожежу поки що теж не вдається. Що стало причиною займання, не повідомляється. Як мінімум одна людина вже постраждала.

У Підмосков'ї палає будівля НДІ "Платан"



Цей інститут займається розробкою радіоелектронних систем для російської армії. pic.twitter.com/Q1SGAEP6Vo June 24, 2024

За даними росЗМІ, це підприємство займається виробництвом електронних деталей та радіокомпонентів. На ньому розробляють електронно-променеві прилади й напівпровідникові лазери, а ще рідкокристалічні екрани.

Науково-дослідний інститут «Платан» спеціалізується на теоретичних та практичних дослідженнях, відноситься до військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, у Москві, в районі Новогирєєво, спалахнув склад на площі 2 тис. квадратів. Також у Московській області Росії загорівся приміський поїзд, пасажирів було евакуйовано, палали чотири вагони.

Раніше повідомлялося, що у Москві почалась пожежа у будівлі управи району Соколина гора. МНС РФ повідомило, що горить торгово-офісна будівля у Москві. Площа пожежі становила 1200² м.