Влада Києва порахувала незаконні гаражі у дворах: названо вражаючу цифру

Директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов під час позачергового обстеження гаражного кооперативу на Теремках

Буділов наголосив, що масштабну роботу з демонтажу незаконних гаражів на прибудинкових територіях по всьому Києву продовжуватимуть і надалі

У столиці нараховується орієнтовно 20 тисяч незаконно встановлених гаражів, які розташовані на прибудинкових територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на директора Департаменту територіального контролю міста Києва Михайла Буділова.

За словами посадовця, профільний департамент здійснює системну роботу для того, щоб очистити місто від самовільно розміщених споруд.

Прикладом такої перевірки стало позачергове обстеження гаражного кооперативу на Теремках у Голосіївському районі, яке провели за запитом місцевих мешканців через будівництво теплотраси та збереження дерев.

«Колись тут побудували більше 100 металевих гаражів, існував гаражний кооператив. Власники - мешканці переважно сусідніх будинків. Районна влада тоді видавала дозволи для осіб з інвалідністю та ветеранів», – пояснив Буділов.

Зараз з понад сотні гаражів там залишилося близько 60, частина з яких самовільно забудована бетонними стінами. «Майже 20 власників гаражів спробували зареєструвати майнові права на них. Є вірогідність, що робили це сумнівними способами, через чорних нотаріусів. Це ускладнює завдання роботи з цією частиною гаражів. Але ми відпрацьовуємо окремо», – зазначив Буділов.

Очільник департаменту підкреслив, що масштабну роботу з демонтажу незаконних гаражів на прибудинкових територіях по всьому Києву продовжуватимуть і надалі.

Нагадаємо, у Києві розгорнувся скандал довкола вирубки дерев у парковій зоні Голосіївського району. У столичній адміністрації переконують, що це вимушені роботи для підготовки до опалювального сезону, тоді як місцеві мешканці блокують техніку та заявляють про силове витіснення з парку.

У відповідь на заяви КМДА про «вимушеність» вирубки через брак часу та високу вартість альтернативних маршрутів, депутатка Київради Вікторія Пташник та громадські активісти заявили про маніпуляції та службову недбалість.