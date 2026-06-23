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Нічна пожежа у Броварах: на шести локаціях майже одночасно палали сміттєві баки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна пожежа у Броварах: на шести локаціях майже одночасно палали сміттєві баки
Усі осередки займання зафіксували в одному мікрорайоні Броварів
фото: Ігор Сапожко/Telegram

Фахівці встановлюють обсяги завданих збитків місцевому бюджету та комунальному майну

У ніч на 23 червня у Броварах Київської області майже одночасно загорілися сміттєві контейнери на шести різних локаціях. Місцева влада підозрює умисний підпал. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Сапожка.

Зазначається. що усі осередки займання зафіксували в одному мікрорайоні міста: п'ять із них – на бульварі Незалежності та один – на вулиці Героїв УПА.

За словами мера Броварів, імовірно, має місце умисний підпал
За словами мера Броварів, імовірно, має місце умисний підпал
фото: Ігор Сапожко/Telegram

«Зважаючи на велику кількість майже одночасного загорання та те, що усі осередки займання розташовані в одному мікрорайоні, мова може йти про умисний підпал», – зазначив міський голова.

Правоохоронці вже з'ясовують обставини подій
Правоохоронці вже з'ясовують обставини подій
фото: Ігор Сапожко/Telegram

За словами Сапожка, відповідні заяви до поліції вже подано, правоохоронці з'ясовують обставини подій. Наразі фахівці встановлюють обсяги завданих збитків місцевому бюджету та комунальному майну. 

Варто зазначити, що з подібною проблемою масового вандалізму раніше стикалася і столиця. Зокрема, у 2020 році КП «Київкомунсервіс» заявляло про різке почастішання випадків навмисного підпалу, псування та викрадення контейнерів для побутових відходів у різних районах Києва. Тоді зафіксували понад 300 таких інцидентів. Комунальники зазначали, що заміна пошкодженого майна потребує значних матеріальних і людських ресурсів, а вартість одного євроконтейнера на той час становила від 4,5 до 8,5 тис. грн.

Теги: пожежа місцева влада Київщина влада Бровари

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