Обстріл столиці: Міненерго повідомило про проблеми зі світлом

У Києві триває огляд пошкоджених об’єктів

Внаслідок ракетного обстрілу РФ Києва та області без електроенергії залишилось 120 споживачів. Через бойові дії, технічні причини та негоду в Україні знеструмлено 491 населений пункт. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Київ: у результаті нічної атаки без напруги 120 споживачів. Триває огляд пошкоджених об’єктів», – йдеться у повідомленні Міненерго.

Також у відомстві повідомили, що внаслідок негоди на Дніпропетровщині знеструмлювались 140 населених пунктів (22,6 тисячі споживачів). На ранок без світла залишаються 3,8 тисячі клієнтів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через ворожі обстріли на Донеччині відключені дві населених пункти. Залишаються без електропостачання 113 населених пунктів області.

В Запорізькій області через технічні причини без електроенергії 28 населених пунктів. Залишається без напруги внаслідок бойових дій 63 міст та селищ.

На Кіровоградщині через негоду знеструмлено 7 населених пунктів – майже 700 абонентів. На Миколаївщині у результаті технічних причин та бойових дій знеструмлено 123 споживачів. На Одещині через технічні причини без напруги 1,9 тис. точок обліку.

У Харківській області в результаті бойових дій пошкоджено розподільний сталевий підземний газопровід. Без газопостачання понад тисяча клієнтів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В Херсонській області залишаються без напруги 47 населених пунктів.

На Тернопільщині через технічні причини знеструмлено 16 населених пунктів – 5,7 тис. споживачів.

На Чернігівщині внаслідок бойових дій без напруги – 12 населених пунктів.

У Сумській області під час ворожого обстрілу в одному з прикордонних з рф районів пошкоджено ввідний газопровід. Є відключення.

«Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачається», – зазначили в Міненерго.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 російські окупанти завдали чергового удару по Києву ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі. За даними мера міста Віталія Кличка, внаслідок атаки ворога уламок ракети пошкодив у Дарницькому районі недобудовану будівлю. Пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок упав на газон. Без горіння.

Сили оборони у ніч на 11 грудня знищили 18 БпЛА Shahed-136/131 та вісім балістичних ракет.