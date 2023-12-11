Головна Київ Новини
search button user button menu button

Обстріл столиці: Міненерго повідомило про проблеми зі світлом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл столиці: Міненерго повідомило про проблеми зі світлом
фото ілюстративне

У Києві триває огляд пошкоджених об’єктів

Внаслідок ракетного обстрілу РФ Києва та області  без електроенергії залишилось 120 споживачів. Через бойові дії, технічні причини та негоду в Україні знеструмлено 491 населений пункт. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

«Київ: у результаті нічної атаки без напруги 120 споживачів. Триває огляд пошкоджених об’єктів», – йдеться у повідомленні Міненерго.

Також у відомстві повідомили, що внаслідок негоди на Дніпропетровщині знеструмлювались 140 населених пунктів (22,6 тисячі споживачів). На ранок без світла залишаються 3,8 тисячі клієнтів.

Через ворожі обстріли на Донеччині відключені дві населених пункти. Залишаються без електропостачання 113 населених пунктів області.

В Запорізькій області через технічні причини без електроенергії 28 населених пунктів. Залишається без напруги внаслідок бойових дій 63 міст та селищ.

На Кіровоградщині через негоду знеструмлено 7 населених пунктів – майже 700 абонентів.  На Миколаївщині у результаті технічних причин та бойових дій знеструмлено 123 споживачів.  На Одещині через технічні причини без напруги 1,9 тис. точок обліку.

У Харківській області в результаті бойових дій пошкоджено розподільний сталевий підземний газопровід. Без газопостачання понад тисяча клієнтів. 

В Херсонській області залишаються без напруги 47 населених пунктів.

На Тернопільщині через технічні причини знеструмлено 16 населених пунктів – 5,7 тис. споживачів.

На Чернігівщині внаслідок бойових дій без напруги – 12 населених пунктів. 

У Сумській області під час ворожого обстрілу в одному з прикордонних з рф районів пошкоджено ввідний газопровід. Є відключення.

«Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачається», – зазначили в Міненерго.

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 російські окупанти завдали чергового удару по Києву ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі. За даними мера міста Віталія Кличка, внаслідок атаки ворога уламок ракети пошкодив у Дарницькому районі недобудовану будівлю. Пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок упав на газон. Без горіння.

Сили оборони у ніч на 11 грудня знищили 18 БпЛА Shahed-136/131 та вісім балістичних ракет.

Теги: окупанти Міненерго Миколаїв електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Миколаївщині пролунали вибухи
На Миколаївщині пролунали вибухи
Вчора, 23:30
Нетаньяху попросив Росію здійснити тиск на Червоний Хрест, щоб забезпечити медикаменти для захоплених ХАМАСом заручників
Прем'єр Ізраїлю терміново перервав засідання уряду через Путіна – ЗМІ
Вчора, 16:52
На Львівщині є незначні руйнування
Окупанти вдарили по Львівщині
5 грудня, 09:05
У даху садочка величезна дірка
«Шахед» зруйнував дитсадок у столиці: відео наслідків удару
25 листопада, 12:23
«Шахеди» заходили на Київ хвилями з різних напрямків
Наймасованіша атака дронів на Київ: підсумки нічного терору
25 листопада, 08:57
На Луганщині росіяни дають дедалі менше обіцянок та гарантій безпеки колаборантам
Окупанти формують евакуаційні списки колаборантів, але до них потрапляють не всі
19 листопада, 03:17
Перші години після підриву Каховської ГЕС
Деякі села Херсонщини стали безлюдними
15 листопада, 15:46
Населений пункт Тополі, в якому прикордонники підняли український прапор, розташований приблизно за 2 кілометри від лінії зіткнення
Прикордонники підняли український прапор у «сірій зоні» Харківської області
11 листопада, 20:21
За тиждень бійці ЦСО «А» знищили 16 ворожих танків
СБУ показала, як росіяни палають під Авдіївкою
11 листопада, 11:57

Новини

Дід Мороз, Снігурка та мультики РФ: святкова інсталяція обурила мешканців селища під Києвом
Дід Мороз, Снігурка та мультики РФ: святкова інсталяція обурила мешканців селища під Києвом
Обстріл столиці: Міненерго повідомило про проблеми зі світлом
Обстріл столиці: Міненерго повідомило про проблеми зі світлом
Перший понеділок без шести станцій метро. Що відбувається у Києві
Перший понеділок без шести станцій метро. Що відбувається у Києві
У столиці військові проведуть тренування з оборони міста: влада звернулася до киян
У столиці військові проведуть тренування з оборони міста: влада звернулася до киян
Балістичний удар по Києву: поліція уточнила наслідки російської атаки
Балістичний удар по Києву: поліція уточнила наслідки російської атаки
Синоптики попередили киян про небезпечні метеорологічні явища
Синоптики попередили киян про небезпечні метеорологічні явища

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Депутатка Шуляк і таксі до нічного клубу
17K
Третю штурмову бригаду вивели з-під Бахмута після майже року важких боїв
16K
Путін оскаженів: Влада в Україні «совсем оборзела»
13K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
12K
Найкраща тенісистка світу розповіла, чому перестала носити стрічку в кольорах прапора України
11K
На фронті загинув актор Андрій Павленко

Новини

Під Авдіївкою пекельні бої: кількість ворожих атак значно зросла
Сьогодні, 07:50
Хмарно, можливі опади: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:30
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:04
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua