Перейменування Повітрофлотського проспекту. Кличко поставив крапку

Кличко: «Повітряні сили заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність»

Сьогодні в межах дерусифікації Київрада має ухвалити низку перейменувань столичних вулиць та проспектів. Зокрема, перейменувати Повітрофлотський проспект у проспект Повітряних сил України. Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Сьогодні на засіданні Київради у рамках дерусифікації ухвалимо низку перейменувань столичних вулиць та проспектів. Частина з них тепер називатиметься іменами наших полеглих героїв та буде пов’язана з нашими Збройними силами. Зокрема, йдеться про перейменування Повітрофлотського проспекту в проспект Повітряних сил України. За таку назву виступають кияни, виступає керівництво Генштабу та ГУР, наші військові. Маємо звернення від них. І це питання ми вже обговорюємо давно.

Вважаю, що час вже поставити крапку. Повітряні сили щодня і щоночі боронять небо, збивають дрони та ракети, що летять на українські міста та села. І наші захисники заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність!», – написав Кличко.

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Нагадаємо, наприкінці листопада у додатку «Київ Цифровий» почалося нове опитування щодо перейменування вулиць з пов'язаних із СРСР та Росією назв. Воно тривало до 8 грудня. Киянам пропонували обрати нові назви для дев'яти топонімів, зокрема проспекту Повітрофлотського. Для нього подали сім варіантів: проспект Повітряних Сил, Михайла Беркоса (художник-пейзажист), Джеральда Форда (38-ий президент США), Франкліна Рузвельта (32-ий президент США), Сергія Бібікова (археолог, доктор історичних наук) і Євросоюзу.

Зазначимо, що загалом, від початку повномасштабного вторгнення, в Києві перейменували вже 353 вулиці. Також від назв, пов’язаних із країною-агресоркою, відмовились 14 загальноосвітніх шкіл, дві дитячих музичних школи та 25 бібліотек. Крім того, перейменовані кілька парків та 2 станції столичного метро.

Зокрема, Київська міська рада підтримала рішення про перейменування вулиці Канальної на честь воїна, українського поета, автора пісень та громадського діяча Гліба Бабіча, який загинув на фронті.

Крім того, у роковини трагедії в Києві з'явилась вулиця Дениса Монастирського.

Раніше повідомлялось, що одна з областей України завершила процес декомунізації.