Головна Київ Новини
search button user button menu button

Перейменування Повітрофлотського проспекту. Кличко поставив крапку

Христина Петренко
glavcom.ua
Перейменування Повітрофлотського проспекту. Кличко поставив крапку
Питання перейменування проспекту вже обговорюється давно
Фото з відкритих джерел

Кличко: «Повітряні сили заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність»

Сьогодні в межах дерусифікації Київрада має ухвалити низку перейменувань столичних вулиць та проспектів. Зокрема, перейменувати Повітрофлотський проспект у проспект Повітряних сил України. Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні на засіданні Київради у рамках дерусифікації ухвалимо низку перейменувань столичних вулиць та проспектів. Частина з них тепер називатиметься іменами наших полеглих героїв та буде пов’язана з нашими Збройними силами. Зокрема, йдеться про перейменування Повітрофлотського проспекту в проспект Повітряних сил України. За таку назву виступають кияни, виступає керівництво Генштабу та ГУР, наші військові. Маємо звернення від них. І це питання ми вже обговорюємо давно. 

Вважаю, що час вже поставити крапку. Повітряні сили щодня і щоночі боронять небо, збивають дрони та ракети, що летять на українські міста та села. І наші захисники заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність!», – написав Кличко.

Нагадаємо, наприкінці листопада у додатку «Київ Цифровий» почалося нове опитування щодо перейменування вулиць з пов'язаних із СРСР та Росією назв. Воно тривало до 8 грудня. Киянам пропонували обрати нові назви для дев'яти топонімів, зокрема проспекту Повітрофлотського. Для нього подали сім варіантів: проспект Повітряних Сил, Михайла Беркоса (художник-пейзажист), Джеральда Форда (38-ий президент США), Франкліна Рузвельта (32-ий президент США), Сергія Бібікова (археолог, доктор історичних наук) і Євросоюзу.

Зазначимо, що загалом, від початку повномасштабного вторгнення, в Києві перейменували вже 353 вулиці. Також від назв, пов’язаних із країною-агресоркою, відмовились 14 загальноосвітніх шкіл, дві дитячих музичних школи та 25 бібліотек. Крім того, перейменовані кілька парків та 2 станції столичного метро.

Зокрема, Київська міська рада підтримала рішення про перейменування вулиці Канальної на честь воїна, українського поета, автора пісень та громадського діяча Гліба Бабіча, який загинув на фронті.

Крім того, у роковини трагедії в Києві з'явилась вулиця Дениса Монастирського.

Раніше повідомлялось, що одна з областей України завершила процес декомунізації.

Читайте також: На Дніпропетровщині демонтовано бюст натхненника зросійщення України
Теги: декомунізація кияни Київрада Віталій Кличко військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Австралія пояснила, чому утилізують гелікоптери Taipan, які просила Україна
Австралія пояснила, чому утилізують гелікоптери Taipan, які просила Україна
19 сiчня, 02:20
Україна демонструє прогрес у переході на стандарти НАТО: оцінка ISW
Україна демонструє прогрес у переході на стандарти НАТО: оцінка ISW
30 сiчня, 05:43
Reuters: Три країни ЄС пришвидшать рух військ на східний фланг НАТО
Reuters: Три країни ЄС пришвидшать рух військ на східний фланг НАТО
30 сiчня, 23:50
ДБР завершило розслідування справи щодо ухилянтів-депутатів Київради
ДБР завершило розслідування щодо депутатів Київради, які ухилилися від військової служби
16 сiчня, 10:00
Віталій Стадник пропрацював у Тернопільській обласній прокуратурі понад 17 років
Мав трьох неповнолітніх дітей та бронь, але пішов на війну. Згадаймо прокурора Віталія Стадника
22 сiчня, 09:00
Росіяни, які воюють в Україні, можуть легко позбутись свого житла
Росія готує нове покарання для своїх вояків, які відмовляються вмирати за Путіна
23 сiчня, 15:31
Топ фейків у світі за тиждень: підрив ядерного реактора, Європа хоче вигнати українців
Топ фейків у світі за тиждень: підрив ядерного реактора, Європа хоче вигнати українців
29 сiчня, 10:07
Росія обманула в’язнів, які були завербовані на війну
Росія обманула в’язнів, які були завербовані на війну
28 сiчня, 02:50
На столичній Оболоні поліція та військові шукають ДРГ (фото)
На столичній Оболоні поліція та військові шукають ДРГ (фото)
5 лютого, 16:57

Новини

Київрада передала землю у постійне користування заповіднику Києво-Печерської лаври
Київрада передала землю у постійне користування заповіднику Києво-Печерської лаври
У Києві демонтовано станцію метро, яка асоціюється з росіянами (відео)
У Києві демонтовано станцію метро, яка асоціюється з росіянами (відео)
На київській парковці сталася смертельна аварія
На київській парковці сталася смертельна аварія
«Епіцентр вибуху був у її квартирі». Що відомо про дівчину, яка найбільше постраждала від ракетного удару в Києві
«Епіцентр вибуху був у її квартирі». Що відомо про дівчину, яка найбільше постраждала від ракетного удару в Києві
Київрада звернулась до Мінкульту через академію Чайковського
Київрада звернулась до Мінкульту через академію Чайковського
Київрада перейменувала Повітрофлотський проспект у Києві
Київрада перейменувала Повітрофлотський проспект у Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Додаткові виплати від ООН: хто може отримати
13K
Скандал в Дніпрі. Нацполіція розформує полк особливого призначення ГУНП області
12K
Українці масово їдуть із Польщі до Німеччини: озвучено головний мотив
11K
Білий дім відреагував на інтерв’ю Карлсона з Путіним
8720
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: аналіз ISW
8122
Одна з країн ЄС готується розширити підтримку біженців з України

Новини

Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Сьогодні, 05:50
День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua