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Могилевська отримала тепловий удар на концерті: подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Наталія Могилевська висловилася про повагу до своїх глядачів
фото: Іnstagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка відіграла концерт у спеку +40 °C

Українській співачці Наталі Могилевській під час концерту стало зле. Зірка розповіла, чим закінчився її виступ у спеку. Про це пише «Главком» із посиланням на допис в Іnstagram.

Наталія Могилевська провела концерт у Рівному. Шоу відбулося вдень, коли на вулиці вирувала спека. Та попри це зірка не зупинялася та танцювала на сцені.

Після виступу деякі користувачі висловилися про талант та відданість співачки глядачам. Одна з користувачок відзначила, як Могилевська відіграла концерт попри те, що на вулиці температура сягала +40 °C.

Могилевська отримала тепловий удар на концерті: подробиці фото 1
фото: скриншот Іnstagram

«У неділю я побувала на концерті Наталії Могилевської. Чесно скажу: я ніколи не була серед фанатів її творчості. Але цього вечора мене вразило зовсім інше. Їй понад 50. На вулиці було майже +40 °C. І протягом години вона не просто співала. Вона танцювала. Спілкувалася з людьми. Посміхалася. Жартувала. Заряджала енергією сотні людей. І я подумала, ми дуже часто говоримо про вік. Але набагато рідше про ресурс. Такий стан не з’являється випадково. За ним стоять роки дисципліни. Турбота про тіло, здоров’я, емоційний стан, про себе», – написала жінка.

На цей допис відреагувала Наталія Могилевська та зізналася, що за посмішкою та драйвом на концерті вона приховувала свій справжній стан. Через спеку артистці стало зле, і врешті вона отримала тепловий удар.

Могилевська отримала тепловий удар на концерті: подробиці фото 2
фото: скриншот Іnstagram

«Дякую Насправді цей концерт закінчився тепловим ударом. Тут воля і повага до глядача були головними. Хоча про ресурс окремо. Я дійсно дбаю про це. Перш за все психологічно», – зазначила артистка.

Нагадаємо, українська співачка Наталія Могилевська розповіла про своє схуднення та зізналася, що допомагає їй тримати себе у формі. Артистка також прокоментувала закиди про те, що вона позбулася зайвої ваги за допомогою ін’єкцій. 

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Теги: здоров'я спека концерт Наталя Могилевська погода

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