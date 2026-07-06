Могилевська отримала тепловий удар на концерті: подробиці

Співачка відіграла концерт у спеку +40 °C

Українській співачці Наталі Могилевській під час концерту стало зле. Зірка розповіла, чим закінчився її виступ у спеку. Про це пише «Главком» із посиланням на допис в Іnstagram.

Наталія Могилевська провела концерт у Рівному. Шоу відбулося вдень, коли на вулиці вирувала спека. Та попри це зірка не зупинялася та танцювала на сцені.

Після виступу деякі користувачі висловилися про талант та відданість співачки глядачам. Одна з користувачок відзначила, як Могилевська відіграла концерт попри те, що на вулиці температура сягала +40 °C.

фото: скриншот Іnstagram

«У неділю я побувала на концерті Наталії Могилевської. Чесно скажу: я ніколи не була серед фанатів її творчості. Але цього вечора мене вразило зовсім інше. Їй понад 50. На вулиці було майже +40 °C. І протягом години вона не просто співала. Вона танцювала. Спілкувалася з людьми. Посміхалася. Жартувала. Заряджала енергією сотні людей. І я подумала, ми дуже часто говоримо про вік. Але набагато рідше про ресурс. Такий стан не з’являється випадково. За ним стоять роки дисципліни. Турбота про тіло, здоров’я, емоційний стан, про себе», – написала жінка.

На цей допис відреагувала Наталія Могилевська та зізналася, що за посмішкою та драйвом на концерті вона приховувала свій справжній стан. Через спеку артистці стало зле, і врешті вона отримала тепловий удар.

фото: скриншот Іnstagram

«Дякую Насправді цей концерт закінчився тепловим ударом. Тут воля і повага до глядача були головними. Хоча про ресурс окремо. Я дійсно дбаю про це. Перш за все психологічно», – зазначила артистка.

Нагадаємо, українська співачка Наталія Могилевська розповіла про своє схуднення та зізналася, що допомагає їй тримати себе у формі. Артистка також прокоментувала закиди про те, що вона позбулася зайвої ваги за допомогою ін’єкцій.