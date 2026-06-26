У Києві вантажівка в'їхала у фуру, що зупинилася для ремонту: загинули обидва водії

В результаті зіткнення фура Mercedes зрушила з місця і задавила власного водія

37-річний керманич івантажівки Mercedes не помітив зупинений транспортний засіб та врізався в нього

У Дарницькому районі столиці поліція розслідує обставини масштабної дорожньо-транспортної пригоди за участі двох вантажних автомобілів Mercedes, унаслідок якої загинули двоє людей. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, інформує «Главком».

Трагічна подія сталася сьогодні, 26 червня, близько 11:40 на Бориспільському шосе.

В результаті зіткнення фура Mercedes зрушила з місця і задавила власного водія фото: Національна поліція України

За попередніми даними правоохоронців, 60-річний водій однієї з вантажівок зупинився на дорозі через технічну несправність і перебував під машиною, виконуючи ремонтні роботи. У цей момент 37-річний керманич іншого вантажного автомобіля Mercedes, який рухався у попутному напрямку, не помітив зупинений транспортний засіб та врізався в нього.

Пошкоджені авто внаслідок ДТП фото: Національна поліція України

Від потужного удару припарковану вантажівку відкинуло вперед, і вона переїхала свого водія. Обидва чоловіки від отриманих травм померли на місці події до приїзду медиків.

Водій фури Mercedes, який був за кермом, також загинув фото: Національна поліція України

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Поліцейські встановлюють усі обставини та деталі смертельної аварії.

Нагадаємо, 24 червня у селищі Вороновиця Вінницької області вантажівка збила дев'ятирічного велосипедиста. 54-річний водій вантажного автомобіля ГАЗ 66 допустив наїзд на дев'ятирічного велосипедиста, який під час руху не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину. За даними поліції, в результаті аварії дитина від отриманих травм загинула на місці події.