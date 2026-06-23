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До кінця доби у Києві та області вируватиме негода: попередження синоптиків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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До кінця доби у Києві та області вируватиме негода: попередження синоптиків
На Київ та область насуваються небезпечні метеоявища
фото: glavcom.ua

Через негоду оголошено І рівень небезпечності (жовтий)

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 23 червня у Києві та Київській області очікуються небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики попереджають про грози, а в окремих районах області – про град та шквали вітру силою 15–20 м/с. Через негоду оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м.Київ 23 червня 2026 року
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м.Київ 23 червня 2026 року
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – наголошують в Укргідрометцентрі.

Жителям столиці та регіону рекомендують бути обережними, закривати вікна та триматися подалі від рекламних щитів, дерев і ліній електропередач.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 23 червня в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. 

До слова, пилові бурі на півдні України можуть перестати бути локальним явищем і набути значних масштабів. За словами науковця, лісосмуги, які у 1950-1970-х роках висаджували на півдні для захисту від пилових бур, нині перебувають у складному стані. Вони пошкоджені, однак на це вплинули не лише бойові дії.

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Теги: Київ Київщина негода

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