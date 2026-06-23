До кінця доби у Києві та області вируватиме негода: попередження синоптиків

Через негоду оголошено І рівень небезпечності (жовтий)

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 23 червня у Києві та Київській області очікуються небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики попереджають про грози, а в окремих районах області – про град та шквали вітру силою 15–20 м/с. Через негоду оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м.Київ 23 червня 2026 року інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – наголошують в Укргідрометцентрі.

Жителям столиці та регіону рекомендують бути обережними, закривати вікна та триматися подалі від рекламних щитів, дерев і ліній електропередач.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 23 червня в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме.

До слова, пилові бурі на півдні України можуть перестати бути локальним явищем і набути значних масштабів. За словами науковця, лісосмуги, які у 1950-1970-х роках висаджували на півдні для захисту від пилових бур, нині перебувають у складному стані. Вони пошкоджені, однак на це вплинули не лише бойові дії.