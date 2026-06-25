Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці уламки ракети впали в одному з районів (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
У столиці уламки ракети впали в одному з районів (оновлено)
У небі над столицею працювала ППО
фото: glavcom.ua

У столиці триває повітряна тривога

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком».

Оновлено о 22:43

У Дарницькому районі також сталося загоряння складського приміщення.

У небі над столицею працювала ППО
У небі над столицею працювала ППО
фото: glavcom.ua

Оновлено о 22:23

У Дарницькому районі уламки ракети впали на відкритій території. Екстрені служби прямують на місце.

Дані станом на 22:10

За словами мера столиці Віталія Кличка, у Києві працюють сили протиповітряної оборони.

«Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – закликав міський голова.

За даними моніторингових пабліків, над столицею було збито: три гіперзвукові ракети «Циркон» та два «Іскандери».

Нагадаємо, ввечері 25 червня у Києві та низці областей України ввечері 25 червня пролунала повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу балістики з півночі.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1583-й день повномасштабної війни.

Теги: тривога Київ вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Дробницький – підозрюваний у службовій недбалості під час стрілянини у Києві та його адвокат у Печерському райсуді. Київ, 21 квітня 2026 р.
Теракт у Києві: суд залишив без змін запобіжний захід експатрульному Дробницькому
26 травня, 18:18
У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий
Київ охопила негода
6 червня, 16:11
Вибухотехніки виявили у квартирі уламки ворожого дрона
В Одесі рятувальники знешкодили російський дрон, який застряг у квартирі на 11 поверсі (фото, відео)
10 червня, 16:42
Митрополіт Епіфаній: Просимо про молитву за врятування святині від знищення
Митрополит Епіфаній закликав до молитви через пожежу в Успенському соборі Печерської лаври внаслідок удару РФ
15 червня, 02:48
Масована атака на Україну, США та Іран оголосили про угоду: головне за ніч 15 червня
Масована атака на Україну, США та Іран оголосили про угоду: головне за ніч 15 червня
15 червня, 05:33
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 червня, 22:19
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту
На важливому шляхопроводі у Святошинському районі обмежено рух транспорту (схема)
12 червня, 09:36
Водолази шукали підлітка два дні
На столичній Троєщині в озері Верхнє Вигурівське потонув підліток
12 червня, 15:05
Над знищеною частиною Успенського собору рятувальники облаштовують новий дах
Удар по Лаврі: рятувальники зводять тимчасовий дах над пошкодженою частиною Успенського собору
17 червня, 10:29

Новини

У столиці уламки ракети впали в одному з районів (оновлено)
У столиці уламки ракети впали в одному з районів (оновлено)
У Києві повітряна тривога тривала 45 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 45 хвилин
На Лук’янівці комунальники оновлюють сквер імені Івана Котляревського
На Лук’янівці комунальники оновлюють сквер імені Івана Котляревського
Відбудова Лаври. Зеленський повідомив про перші кроки
Відбудова Лаври. Зеленський повідомив про перші кроки
«Хата Аладдіна». На Печерську продається елітна квартира, яка розсмішила мережу
«Хата Аладдіна». На Печерську продається елітна квартира, яка розсмішила мережу
Приходив у гості, коли не було дорослих: на Київщині затримано вчителя за розбещення школярки
Приходив у гості, коли не було дорослих: на Київщині затримано вчителя за розбещення школярки

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua