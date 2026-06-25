У столиці уламки ракети впали в одному з районів (оновлено)

У небі над столицею працювала ППО

У столиці триває повітряна тривога

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком».

Оновлено о 22:43

У Дарницькому районі також сталося загоряння складського приміщення.

У небі над столицею працювала ППО фото: glavcom.ua

Оновлено о 22:23

У Дарницькому районі уламки ракети впали на відкритій території. Екстрені служби прямують на місце.

Дані станом на 22:10

За словами мера столиці Віталія Кличка, у Києві працюють сили протиповітряної оборони.

«Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – закликав міський голова.

За даними моніторингових пабліків, над столицею було збито: три гіперзвукові ракети «Циркон» та два «Іскандери».

Нагадаємо, ввечері 25 червня у Києві та низці областей України ввечері 25 червня пролунала повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу балістики з півночі.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1583-й день повномасштабної війни.