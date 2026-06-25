У столиці уламки ракети впали в одному з районів (оновлено)
У столиці триває повітряна тривога
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком».
Оновлено о 22:43
У Дарницькому районі також сталося загоряння складського приміщення.
Оновлено о 22:23
У Дарницькому районі уламки ракети впали на відкритій території. Екстрені служби прямують на місце.
Дані станом на 22:10
За словами мера столиці Віталія Кличка, у Києві працюють сили протиповітряної оборони.
«Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – закликав міський голова.
За даними моніторингових пабліків, над столицею було збито: три гіперзвукові ракети «Циркон» та два «Іскандери».
Нагадаємо, ввечері 25 червня у Києві та низці областей України ввечері 25 червня пролунала повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу балістики з півночі.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1583-й день повномасштабної війни.
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