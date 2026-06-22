Як вберегти Софію Київську від російських атак? Гендиректорка заповідника розповіла про оновлення

Сучасні датчики фіксуватимуть вібрації від вибухів, прольотів ракет і дронів, автомобільного руху, концертів та інших зовнішніх чинників

У Національному заповіднику «Софія Київська» встановлено 28 сейсмодатчиків, які допоможуть відстежувати вплив ракетних ударів, вибухів та інших вібраційних навантажень на пам’ятки комплексу. Як інфомує «Главком», про це «Суспільному» розповіла генеральна директорка заповідника Неля Куковальська.

Система моніторингу стану пам’яток у Софії Київській працює вже близько 20 років. Вона контролює стан будівель, ґрунтів, підземних вод, мікроклімату та екологічних показників.

Ще до повномасштабної війни в заповіднику планувалося доповнити її датчиками для фіксації вібраційних навантажень, але реалізувати цей проєкт тоді не вдалося. Зараз система врешті встановлена за підтримки ЮНЕСКО. Фахівці змонтували 20 датчиків на Софійському соборі, ще вісім – на дзвіниці. ЮНЕСКО також профінансувало програмне забезпечення, спеціальний комп’ютер для обробки даних і роботу італійських фахівців, які монтували систему.

За словами Куковальської, датчики фіксуватимуть вібрації від вибухів, прольотів ракет і дронів, автомобільного руху, концертів та інших зовнішніх чинників. Отримані дані використовуватимуть для створення моделі напружено-деформованого стану пам’яток. Це дозволить визначити найбільш вразливі ділянки споруд та своєчасно планувати їхнє укріплення.

«Ми будемо розуміти, де у нас ключові точки в пам’ятках, на які треба звернути увагу, які, можливо, треба буде підсилювати, щоб зберегти споруду», – пояснила гендиректорка заповідника.

Крім того, система допоможе відстежувати вплив можливих землетрусів у зоні Вранча в Румунії, які періодично відчуваються й на території України. За словами Куковальської, черговий цикл сейсмічної активності в цьому регіоні очікують найближчими роками.

Нагадаємо, у лютому 2026 року моніторингова місія ЮНЕСКО (ICOMOS) прибула до Києва, щоб оцінити стан збереження об’єктів всесвітньої спадщини, зокрема Національного заповідника «Софія Київська» та прилеглих монастирських споруд, а також Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Як відомо, 10 червня 2025 року Софіївський собор зазнав пошкоджень унаслідок обстрілу. Відповідно до рішення Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць (ICOMOS) має оцінити стан збереження об’єкта та фактори, що на нього впливають, для подальшого планування заходів з охорони пам’ятки.