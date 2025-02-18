У Києві помічниця посвідчувала документи від імені нотаріуса, яка в цей час жила за кордоном

Помічниця нотаріуса внесла відомості до різних державних реєстрів про вчинення понад 1,5 тис. нотаріальних дій

У Києві судитимуть помічницю приватного нотаріуса, яка посвідчувала документи від імені приватного нотаріуса, що в цей час була за кордоном. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що за процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно помічниці приватного нотаріуса, яка з дозволу нотаріуса та за допомогою її цифрового підпису заходила до нотаріальних реєстрів Міністерства юстиції України та посвідчувала документи (ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України).

Прокурутурою було встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу з лютого 2022 року по теперішній час перебуває за кордоном. В той же час вона не хотіла зупиняти свою діяльність, тож надала помічниці вказівку проводити нотаріальні дії від її імені з використанням бланків, печатки, цифрового підпису нотаріуса.

«В той же час клієнти нотаріуса, звертаючись до її офісу, були переконані, що жінка перебуває на роботі. Таким чином у період з квітня 2022 по січень 2023 року помічницею внесені відомості до різних державних реєстрів про вчинення понад 1,5 тис. нотаріальних дій», – зазначили у прокуратурі.

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У період з квітня 2022 по січень 2023 року помічницею були внесені відомості до різних державних реєстрів про вчинення понад 1 500 нотаріальних дій фото: Київська міська прокуратура /Facebook

Наразі обвинувальний акт відносно помічниці нотаріуса скеровано до суду. Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Матеріали щодо нотаріуса виділені в окреме провадження.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці завершили досудове розслідування щодо приватного нотаріуса та трьох її спільників, які привласнили близько 1 млн грн з банківських рахунків померлих громадян. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. Як встановили правоохоронці, шахрайську схему організувала 42-річна приватний нотаріус, яка залучила собі у помічники двох чоловіків та жінку віком від 40 до 43 років. Згідно із розробленим планом, фігуранти від клієнтів отримували інформацію про наявність грошей на банківських рахунках їх померлих близьких родичей, а потім, використовуючи підроблені документи, переоформлювали спадщину на себе.

Раніше оперативники управління стратегічних розслідувань у Київської області спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва встановили трьох ділків, причетних до заволодіння квартирами людей похилого віку, осіб, що мали фінансові труднощі або вели асоціальний спосіб життя. Зазначається, що організував оборудку з нерухомістю 47-річний мешканець столиці, підсудний за аналогічний злочин. Як спільників він залучив ще декількох осіб. Фігуранти входили в довіру до потерпілих, робили ремонти в їхніх квартирах, а після – продавали нерухомість.