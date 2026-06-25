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На Обухівщині рятувальники дістали собаку з глибокого колодязя

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Обухівщині рятувальники дістали собаку з глибокого колодязя
Операція з порятунку собаки завершилася успішно
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Місцеві мешканці, почувши звуки з колодязя, намагалися врятувати тварину власними силами

У селі Розкопенці Обухівського району рятувальники прийшли на допомогу собаці, який тривалий час перебував у глибокому колодязі та не міг самостійно вибратися назовні. Про це інформує «Главком» з посиланням на ДСНС Київщини.

Стривожені місцеві мешканці, почувши звуки з колодязя, намагалися врятувати тварину власними силами, однак через глибину та небезпеку зробити це не вдалося. Тож люди звернулися по допомогу до Служби порятунку.

Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою спеціального спорядження спустилися до колодязя та обережно підняли собаку на поверхню.

Операція завершилася успішно – врятована тварина знову опинилася в безпеці.

Нагадаємо, висока температура повітря влітку – це серйозне випробування не лише для людей, а й для їхніх домашніх улюбленців. Собаки та коти важко переносять літню спеку і можуть отримати тепловий удар. У КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» дали прості, але життєво важливі поради, як захистити тварин від перегріву.

До слова, китайський стартап Meng Xiaoyi представив пристрій на базі штучного інтелекту, який нібито здатний перекладати звуки та поведінку домашніх тварин на людську мову. Розробники стверджують, що система аналізує емоційний стан тварини та працює з точністю близько 95%. Гаджет кріпиться на шиї тварини та збирає дані про її голос, поведінку та реакції. Після аналізу система нібито переводить ці сигнали у зрозумілі для людини повідомлення.

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Теги: Київщина тварини рятувальники

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