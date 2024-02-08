У Голосіївському районі столиці прорвало трубу, вода залила проїжджу частину

Поліція закликала водіїв враховувати інформацію про аварію під час планування поїздок

Рух транспорту поблизу місця аварії ускладнений

Сьогодні зранку, 8 лютого, у Голосіївському районі Києва сталася аварія на водопровідній мережі. Наразі рух транспорту ускладнений.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прорив холодної води стався на проспекті Академіка Глушкова, неподалік зʼїзду на вулицю Василя Касіяна. Там вода залила проїжджу частину.

Поліція попереджає, що рух транспорту поблизу місця аварії ускладнений. Водіїв закликають враховувати це під час поїздок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Додамо, що поблизу станцій метро «Теремки», «Іподром» та «Виставковий центр» зранку спостерігаються затори.

Раніше 31 січня, у столиці сталося відразу дві аварії на водопроводах. Без води залишилися 10 будинків, школа та дитячі садки.

Пошкодження водопровідної магістралі діаметром 250 мм сталося на бульварі Шамо, 7 у Дніпровському районі Києва. Повідомлялося, що для ремонту необхідно зробити розрив на тротуарі та зеленій зоні. Через аварію була підтоплена дорога, рух транспорту не обмежували.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва сталася аварія на водопроводі. Через прорив перекрито рух вул. Оболонською.

Раніше повідомлялося, що у Деснянському та Голосіївському районах Києва сталося пошкодження водопровідної мережі. Через пошкодження водопроводу було перекрито дорожній рух однією смугою на вулиці Добрий шлях. Пошкодження сталося на водопровідній мережі діаметром 200 мм. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: вулиця Добрий шлях, 5, 5-А, 7, 2-26, 7-А, 9, 9/2.