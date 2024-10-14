Пропагандисти РФ «фотошоплять» хрести, щоб показати великі втрати ЗСУ

На російському телебаченні показують могили неідомих солдатів та видають їх за українські

Російські пропагандисти домальовують на фотографіях надписи на могильних хрестах, щоб показати нібито катастрофічні втрати в українському війську під час війни. Про це повідомляє АрміяInform.

«И сколько таких по всей стране» – коментують пропагандисти зображення нібито поховання невідомого українського солдата, який загинув у ході бойових дій із номером 214 350. У проросійських джерелах також звертають увагу на саморобний дерев’яний хрест і відсутність квітів на похованні – це буцімто свідчить про неповагу до звичайних воїнів, які віддають свої життя в бою.

Фейкове фото, яке показували російські пропагандисти на ТВ Фото: скриншот з відео

Проте ця світлина є підробкою. По-перше, будь-який носій української мови легко помітить, що фраза на табличці граматично некоректна – «Тут спочивають непізнані останки захисника України». По-друге, у випадках реальних поховань невідомих воїнів зазвичай використовують вислів «тимчасово невстановлений», що підкреслює продовження процесу ідентифікації особи та пошуку її родичів.

На жаль, інколи дійсно не вдається одразу ідентифікувати загиблого бійця. У таких випадках тіло певний час зберігається в морзі, з нього збирають матеріал ДНК – аби продовжувати ідентифікацію бійця та розшук його рідних, а потім ховають з військовими почестями. Коли загиблого вдається ідентифікувати, його близькі мають право перепоховати тіло. Окрім того, про те, аби полеглі українські воїни були гідно поховані, дбає гуманітарна місія «Чорний тюльпан». Пошукова група повертає додому тіла солдат, які не вдається одразу забрати з поля бою через інтенсивні бойові дії або мінування. Отже, пропагандистський наратив про недбалі захоронення українських воїнів не відповідає дійсності.

За допомогою фоторедакторів та штучного інтелекту нині можна намалювати багато чого, тому не варто сприймати на віру всі так звані «фотодокази» будь-якої «зради». Пам’ятайте, що ворог щодня працює, щоб розхитати внутрішню ситуацію в Україні.

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