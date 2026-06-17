Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Передала окупантам картини Айвазовського та Куїнджі на 26 млн грн: ексдиректорці музею в Маріуполі оголошено підозру

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Передала окупантам картини Айвазовського та Куїнджі на 26 млн грн: ексдиректорці музею в Маріуполі оголошено підозру
Колишній працівниці інкримінують пособництво державі-агресору та привласнення майна
фото: Офіс генпрокурора України

Унаслідок дій колаборантки Україна втратила п’ять оригінальних картин відомих майстрів

Колишній директорці Маріупольського краєзнавчого музею повідомлено про підозру у привласненні та передачі російським окупантам унікальних полотен Івана Айвазовського та Архипа Куїнджі. Загальна вартість викрадених культурних цінностей перевищує 26 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як підозрювана допомогла пограбувати музей

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення РФ посадовиця скористалася своїм службовим становищем. Маючи вільний доступ до музейного сховища, вона незаконно вилучила коштовні картини, які експонувалися у Художньому музеї імені Архипа Куїнджі.

Схему передачі цінностей ворогу слідчі відтворили покроково:

  • Приховування: Спочатку жінка таємно перевезла шедеври світового мистецтва до власного помешкання.
  • Змова: Згодом вона вступила у прямі переговори з представниками російської окупаційної адміністрації.
  • Передача: Ексдиректорка особисто віддала загарбникам історичні полотна, сприяючи легалізації пограбування української спадщини.

Список викрадених шедеврів

Унаслідок дій колаборантки Україна втратила п’ять оригінальних картин відомих майстрів:

  • Іван Айвазовський – «Біля берегів Кавказу»;
  • Архип Куїнджі – «Червоний захід», «Осінь. Крим» та «Ельбрус»;
  • Григорій Калмиков – «Куїнджі годує голубів».
4 фото
На весь екран

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Ексслужбовиці інкримінують пособництво державі-агресору та привласнення майна в особливо великих розмірах.

«Главком» писав, що Херсонський художній музей продовжує відстежувати культурні цінності, які викрали російські окупанти. Завдяки випадковому фото з Криму вдалося ідентифікувати дві роботи видатного майстра Єгора Толкунова, які незаконно експонуються в Сімферополі. 

Нагадаємо, так званому директору Центрального музею Тавриди в Криму Андрію Мальгіну оголошено підозру. Він причетний до викрадення колекцій Херсонського художнього музею ім. О. О. Шовкуненка. Генпрокурор зазначив, що фактично викрадено майже 11 тис. експонатів із 14 тис. колекції музею, яка існувала до повномасштабного російського вторгнення.

Читайте також:

Теги: Маріуполь прокуратура кримінал картина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві підпалювача шаф «Укрзалізниці» визнано винним у диверсії та засуджено до 15 років позбавлення волі
Палив столичні об'єкти «Укрзалізниці»: суд виніс вирок російському агенту
20 травня, 17:40
Суд визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 11 років позбавлення волі
Різанина через гучну музику в Києві: нападник отримав 11 років тюрми
22 травня, 12:08
Наразі встановлюються усі обставини злочину
У Запоріжжі майор поліції зґвалтував неповнолітню дівчинку
28 травня, 01:58
Батька та сина затримали правоохоронці затримали під час передачі грошей
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48
Зловмисник за допомогою каменя розбив вікно залізничного вагона, відчинив двері тамбура та проник до одного з вагонів музейного потяга
Рецидивіст проник у музейний потяг на вокзалі і вдягнув вкрадену форму (фото)
4 червня, 13:08
Чоловік приніс заборонені препарати у залу суду
Киянин передав метадон обвинуваченому просто в залі суду: справу скеровано до суду
8 червня, 16:20
Вогонь повністю знищив магазин
Підпал магазину на Фастівщині: підозрюваного взято під варту
9 червня, 14:16
Уражено підсанкційний суховантаж Lady Augusta
Сили оборони знищили інфраструктуру Маріупольського порту (відео)
10 червня, 10:58
Собаку породи бішон кинув з вікна шостого поверху її власник, який перебував у стані алкогольного сп’яніння
Оголошено підозру киянину, який викинув собаку з вікна шостого поверху
10 червня, 14:18

Суспільство

Діти-герої. Подвиги українських школярів, якими захоплюються дорослі
Діти-герої. Подвиги українських школярів, якими захоплюються дорослі
Брехня, мародерство і втечі з позицій. Z-канал опублікував компромат на командування РФ
Брехня, мародерство і втечі з позицій. Z-канал опублікував компромат на командування РФ
Передала окупантам картини Айвазовського та Куїнджі на 26 млн грн: ексдиректорці музею в Маріуполі оголошено підозру
Передала окупантам картини Айвазовського та Куїнджі на 26 млн грн: ексдиректорці музею в Маріуполі оголошено підозру
У «Дії» стартувало голосування за ескіз поштової марки до 35-річчя Незалежності України
У «Дії» стартувало голосування за ескіз поштової марки до 35-річчя Незалежності України
У Кривому Розі помер 12-річний хлопчик, якого на переході збила суддя
У Кривому Розі помер 12-річний хлопчик, якого на переході збила суддя
Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: загинули льотчик-випробовувач «Антонова» та молодий офіцер
Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: загинули льотчик-випробовувач «Антонова» та молодий офіцер

Новини

Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Сьогодні, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Вчора, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Вчора, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Вчора, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Вчора, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
15 червня, 14:12

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua