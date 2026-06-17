Передала окупантам картини Айвазовського та Куїнджі на 26 млн грн: ексдиректорці музею в Маріуполі оголошено підозру

Унаслідок дій колаборантки Україна втратила п’ять оригінальних картин відомих майстрів

Колишній директорці Маріупольського краєзнавчого музею повідомлено про підозру у привласненні та передачі російським окупантам унікальних полотен Івана Айвазовського та Архипа Куїнджі. Загальна вартість викрадених культурних цінностей перевищує 26 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як підозрювана допомогла пограбувати музей

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення РФ посадовиця скористалася своїм службовим становищем. Маючи вільний доступ до музейного сховища, вона незаконно вилучила коштовні картини, які експонувалися у Художньому музеї імені Архипа Куїнджі.

Схему передачі цінностей ворогу слідчі відтворили покроково:

Приховування: Спочатку жінка таємно перевезла шедеври світового мистецтва до власного помешкання.

Спочатку жінка таємно перевезла шедеври світового мистецтва до власного помешкання. Змова : Згодом вона вступила у прямі переговори з представниками російської окупаційної адміністрації.

: Згодом вона вступила у прямі переговори з представниками російської окупаційної адміністрації. Передача: Ексдиректорка особисто віддала загарбникам історичні полотна, сприяючи легалізації пограбування української спадщини.

Список викрадених шедеврів

Унаслідок дій колаборантки Україна втратила п’ять оригінальних картин відомих майстрів:

Іван Айвазовський – «Біля берегів Кавказу»;

Архип Куїнджі – «Червоний захід», «Осінь. Крим» та «Ельбрус»;

Григорій Калмиков – «Куїнджі годує голубів».

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Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Ексслужбовиці інкримінують пособництво державі-агресору та привласнення майна в особливо великих розмірах.

«Главком» писав, що Херсонський художній музей продовжує відстежувати культурні цінності, які викрали російські окупанти. Завдяки випадковому фото з Криму вдалося ідентифікувати дві роботи видатного майстра Єгора Толкунова, які незаконно експонуються в Сімферополі.

Нагадаємо, так званому директору Центрального музею Тавриди в Криму Андрію Мальгіну оголошено підозру. Він причетний до викрадення колекцій Херсонського художнього музею ім. О. О. Шовкуненка. Генпрокурор зазначив, що фактично викрадено майже 11 тис. експонатів із 14 тис. колекції музею, яка існувала до повномасштабного російського вторгнення.