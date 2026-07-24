У Києві можливі зупинки кільцевої електрички під час тривог: пояснення перевізника
Пасажирів закликають слухати команди залізничників
Найближчими днями можливі вимушені зупинки поїздів кільцевої електрички під час оголошення повітряних тривог у столиці. Про це 24 липня повідомили у Kyiv City Express, інформує «Главком».
У компанії пояснили, що російські війська завдають прицільних ударів по інфраструктурі, тому потяги зупинятимуть задля безпеки пасажирів.
«Як тільки отримуємо «зелений сигнал» від моніторінгової групи – ми знову в дорозі й наздоганяємо розклад. Будь ласка, слухайте команди залізничників», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 червня кільцева електричка відновила рух мостом між станціями Почайна та Райдужний, ремонт якого тривав майже два місяці.
До слова, з 22 липня в столиці змінилася вартість проїзду в міській електричці (Kyiv City Express). Водночас для пасажирів, які регулярно користуються кільцевою електричкою, незабаром запровадять проїзні абонементи, які дозволять заощаджувати на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення.
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