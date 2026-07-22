У Києві біля станції метро «Бориспільська» прогримів вибух

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Вибухотехніки вилучили уламки боєприпасу, ніхто не постраждав

Поблизу станції метро «Бориспільська» у Києві стався вибух. На місці події вибухотехніки вилучили розірвані частини боєприпасу. Як пише «Главком», про це із посиланням на пресслужбу поліції Києва повідомляє «Суспільне».

За даними правоохоронців, унаслідок вибуху ніхто не постраждав. Після повідомлення про інцидент на місце прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Фахівці вилучили розірвані частини боєприпасу для подальшого дослідження.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та з'ясовують походження боєприпасу.

Нагадаємо, уПечерському районі столиці стався вибух у житловому будинку. За попередніми даними, інцидент трапився в квартирі за адресою бульвар Миколи Міхновського, 32.