Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сестра заступника Банкової Татарова стала адвокатом у Полтаві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сестра заступника Банкової Татарова стала адвокатом у Полтаві
Олег Татаров фігурант численних скандалів, посадовець Міністерства внутрішніх справ часів Віктора Януковича, якого пов’язують із силовим розгоном Майдану
фото з відкритих джерел

Олена Татарова отримала посвідчення адвоката 

Сестра заступника голови Офісу президента України  Олега Татарова Олена Татарова отримала посвідчення адвоката Полтавської області. Про це стало відомо із інформації, розміщеної на сайті Ради адвокатів Полтавської області.

Як зазначає інтернет-видання «Полтавщина»,  у червні 2023 року посвідчення адвоката після необхідної процедури отримала Татарова Олена Юріївна. «Вона не тільки ФОП із київською юрадресою (діяльність у сфері права), але й сестра заступника голови Офісу президента України – Татарова Олега Юрійовича», – йдеться у повідомленні.

Окрім Татарової посвідчення адвоката у Полтаві отримав Олександр Касмінін – з 2011 року голова апеляційного суду Полтавської області, з березня 2013 року – суддя Конституційного Суду України. У березні 2021 року президент Зеленським своїм указом фактично звільнив Касмініна, але у жовтні 2022 року Верховний суд України визнав протиправним та скасував цей Указ Президента України.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, що Татаров допоміг Медведчуку втекти з України. Зокрема, заступник голови Офісу президента  дав втекти Віктору Медведчуку, Андрію Портнову, а також сину Портнова. Крім того, Татаров пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха Дерипаски – Миколаївського глиноземного заводу.

Також військовий аналітик Юрій Бутусов заявив, що заступник глави Офісу президента Олег Татаров вибудував вертикаль контролю над більшістю правоохоронних органів в Україні. За його словами, в підпорядкуванні Татарова через близьких йому людей в керівництві цих структуру перебувають Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Бюро економічної безпеки, слідче управління СБУ.

До відома, екскерівник СБУ Іван Баканов у коментарі «Главкому» повідомив, що разом з ним адвокатські посвідчення на Полтавщині отримали ще кілька відомих осіб.

Читайте також:

Теги: Миколаїв адвокат суддя Полтавщина поліція Іван Баканов Ярослав Юрчишин Ярослав Юрчишин Олег Татаров

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Справа про хабар: Суд відмовився відсторонити від посади голову Тернопільської облради
Справа про хабар: Суд відмовився відсторонити від посади голову Тернопільської облради
17 липня, 17:27
Телеведучий Костянтинн Грубич
Костянтин Грубич поділився зворушливою історією про свою 17-річну дочку, яка загинула
12 липня, 11:22
Прикордонник на державному кордоні України
Чи можна виїхати за кордон з «білим квитком»: відповідь юриста
12 липня, 11:08
Міського голову Рівного визнано винним у корупційному правопорушенні
Суд усунув мера Рівного з посади
10 липня, 12:53
Дорога в Мацуе в префектурі Сімане, на заході Японії, затоплена після сильного дощу
У Японії через сильні дощі влада закликала евакуюватися сотні тисяч людей
9 липня, 06:03
Нардепу вручили повістку на допит
Справа Алексєєва: нардеп прокоментував обшук
30 червня, 11:03
Зловмисником виявився 29-річний житель Харкова, який тимчасово проживає у райцентрі
Мовний конфлікт: на Закарпатті харків'янин побив перехожого за зауваження
30 червня, 11:00
За добу повномасштабного вторгнення російські війська здійснили 71 обстріл по 18 населеним пунктам Запорізької області
Ракетний удар по Чугуєву, на Херсонщині підірвався комбайн: ситуація в регіонах
29 червня, 10:29
Деталі наслідків влучання наразі уточнюються
Обстріл Кременчука: росіяни влучили у дачний кооператив
27 червня, 13:13

Події в Україні

Сестра заступника Банкової Татарова стала адвокатом у Полтаві
Сестра заступника Банкової Татарова стала адвокатом у Полтаві
The Washington Post: ЗСУ вже використовують касетні боєприпаси на фронті
The Washington Post: ЗСУ вже використовують касетні боєприпаси на фронті
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродромів
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродромів
Безпека у Чорному морі: Міноборони відповіло на шантаж Кремля
Безпека у Чорному морі: Міноборони відповіло на шантаж Кремля
Львівщина відкриває ще один пункт пропуску на кордоні з Польщею
Львівщина відкриває ще один пункт пропуску на кордоні з Польщею
Залужний показав роботу оборонців Марʼїнки (відео)
Залужний показав роботу оборонців Марʼїнки (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
До Білорусі прибула дев’ята колона «вагнерівців»: є одна особливість
75K
Гільйотина «канонічності» РПЦ запущена. Священикам Московської церкви в Україні приготуватися
36K
Удар по Кримському мосту: в Севастополі почалися проблеми з бензином
23K
Путін хоче всидіти на двох стільцях. Провал гарантовано
13K
Фрукти і ягоди, які не можна їсти щодня. Дієтологи дали пораду
12K
У Сумах пролунали вибухи

Новини

Росіяни зруйнували у Миколаєві будинок поета Лисянського, який написав гімн Москви
Сьогодні, 16:37
Експравоохоронцю, який на Мелітопольщині катує українців, повідомлено про підозру
Сьогодні, 15:56
На Запоріжжі окупанти намагаються відновити втрачене положення – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Дощі та грози у багатьох областях: прогноз погоди на 20 липня
Сьогодні, 05:34
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 07:12

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту