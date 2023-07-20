Сестра заступника Банкової Татарова стала адвокатом у Полтаві

Олена Татарова отримала посвідчення адвоката

Сестра заступника голови Офісу президента України Олега Татарова Олена Татарова отримала посвідчення адвоката Полтавської області. Про це стало відомо із інформації, розміщеної на сайті Ради адвокатів Полтавської області.

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Як зазначає інтернет-видання «Полтавщина», у червні 2023 року посвідчення адвоката після необхідної процедури отримала Татарова Олена Юріївна. «Вона не тільки ФОП із київською юрадресою (діяльність у сфері права), але й сестра заступника голови Офісу президента України – Татарова Олега Юрійовича», – йдеться у повідомленні.

Окрім Татарової посвідчення адвоката у Полтаві отримав Олександр Касмінін – з 2011 року голова апеляційного суду Полтавської області, з березня 2013 року – суддя Конституційного Суду України. У березні 2021 року президент Зеленським своїм указом фактично звільнив Касмініна, але у жовтні 2022 року Верховний суд України визнав протиправним та скасував цей Указ Президента України.

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Нагадаємо, як раніше повідомлялося, що Татаров допоміг Медведчуку втекти з України. Зокрема, заступник голови Офісу президента дав втекти Віктору Медведчуку, Андрію Портнову, а також сину Портнова. Крім того, Татаров пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха Дерипаски – Миколаївського глиноземного заводу.

Також військовий аналітик Юрій Бутусов заявив, що заступник глави Офісу президента Олег Татаров вибудував вертикаль контролю над більшістю правоохоронних органів в Україні. За його словами, в підпорядкуванні Татарова через близьких йому людей в керівництві цих структуру перебувають Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Бюро економічної безпеки, слідче управління СБУ.

До відома, екскерівник СБУ Іван Баканов у коментарі «Главкому» повідомив, що разом з ним адвокатські посвідчення на Полтавщині отримали ще кілька відомих осіб.