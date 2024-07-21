Садибу Зеленських у Києві знесено попри її арешт: прокуратура розпочала провадження

На будівлю по вул. Кониського, 22 в січні 2024 року був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження

Проведення будь-яких будівельних робіт на території історичної пам’ятки є незаконним

Садибу Зеленських у Києві знесено попри арешт, накладений на будівлю ще в січні. Прокурори розпочали провадження. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

«На будівлю по вул. Кониського, 22 в січні 2024 року в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини (ч.2 ст. 298 КК України), за клопотанням прокурорів був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження», – йдеться в повідомленні.

Попри це, 19 липня, невстановлені особи важкою будівельною технікою зруйнували будинок по вул. Кониського, 22.

«Зараз встановлене місце знаходження техніки, яка була задіяна під час знесення будівлі, до суду подано клопотання про її арешт. Важливо – будівля по вул. Кониського, 22 перебуває під арештом, і проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним», – наголосили прокурори.

19 липня у Києві знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття фото: Київська міська прокуратура

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження.

Дії осіб, які руйнували будинок, кваліфіковано як знищення майна, на яке накладено арешт (ч. 1 ст. 388 КК України). Також розслідується проведення будівельних робіт усупереч накладеній забороні, яке кваліфіковано як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України).

Нагадаємо, що 19 липня у Києві знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття. Поліція розслідує знесення старовинного будинку в центрі Києва

До слова, 4 липня депутати Київради продовжили дію договорів оренди трьох ділянок у Голосіївському районі. Таке рішення було прийняте на пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання. Ділянки, що прилягають до Національного заповідника, столиця віддала в оренду «Київській овочевій фабриці» ще 20 років тому за часів мера Леоніда Черновецького. Строк оренди спливав 30 липня.