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Що їдять на ланч пелікани: Київський зоопарк запрошує на видовищне годування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Що їдять на ланч пелікани: Київський зоопарк запрошує на видовищне годування
Один птах може з’їсти 1,5 кг риби за один раз
фото: Київський зоопарк

Поспостерігати за тим, як птахи ласують рибою та влаштовують видовищне дійство на воді, можна буде о 14:00

Цими вихідними, 29 та 30 серпня, у столичному зоопарку відбудуться показові годування пеліканів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київський зоопарк».

Поспостерігати за тим, як птахи ласують рибою та влаштовують видовищне дійство на воді, можна буде о 14:00.

«Пелікани КиївЗоо першими зустрічають відвідувачів, даруючи добрий настрій та приємні емоції. Адже хто ще може описувати такі віртуозні кола на воді, так чудернацьки бігати трав’янистим узбережжям та голосно «обговорювати» свої пригоди й обіднє меню, яке завжди складається з найсмачнішої та найсвіжішої рибки? А з’їсти такої апетитної рибки кожен птах може аж 1,5 кг за один раз!» – зазначили у зоопарку.

Працівниця зоопарку несе їжу для пеліканів
Працівниця зоопарку несе їжу для пеліканів
фото: Київський зоопарк
Годування пеліканів
Годування пеліканів
фото: Київський зоопарк
Один птах може з’їсти 1,5 кг риби за один раз
Один птах може з’їсти 1,5 кг риби за один раз
фото: Київський зоопарк
Кияни та гості столиці цього вікенду зможуть поспостерігати за птахами під час ланчу
Кияни та гості столиці цього вікенду зможуть поспостерігати за птахами під час ланчу
фото: Київський зоопарк

Вхід на територію КиївЗоо відкритий до 17:00, перебування дозволено до 18:30.

Каси працюють:

  • у понеділок – з 12:00 до 17:00;
  • із вівторка по неділю – з 10:00 до 17:00.

Відвідувачів закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та у разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття.

До слова, попри обстріли, перебої з електроенергією та складну логістику, столичний зоопарк продовжує працювати й піклуватися про тварин. Утримання тисяч мешканців вимагає чималих ресурсів: як зазначають аналітики, харчування тварин та комунальні послуги складають основну частину видатків закладу, який фінансується переважно з міського бюджету. Зокрема, щоб забезпечити стабільну роботу взимку та під час блекаутів, КиївЗоо раніше закупив потужну систему безперебійного живлення, а для догляду за територією придбав екологічні електромобілі.

Теги: птахи зоопарк Київ

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