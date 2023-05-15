Зловмисник напав на киянку біля дверей її квартири: як їй вдалося вирватися

Жінка змогла виштовхнути чоловіка за двері та цим зберігла собі життя

Головна перевага нападників – це те, що вони застають людей зненацька

6 травня у Києві невідомий чоловік напав на дівчину та намагався заштовхнути її в квартиру. Про це на своїй сторінці повідомила Дар'я Урбанович.

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Дівчина розповіла, що незнайомий чоловік йшов за нею на вулиці, зайшов у під'їзд та сів разом із нею у ліфт. До певного поверху з ними їхали хлопець з дівчиною, але коли вони вийшли, Урбанович залишилася в ліфті лише із чоловіком.

«Я вийшла перша, невідомий за мною. Поки діставала ключі, боковим зором бачила, що він продовжує стояти біля ліфту, хитаючись. Весь цей час – від вулиці до поверху – він складав враження дуже п'яної людини, яка ледве стоїть на ногах. Я гадала (сподівалась!), що він вийшов з ліфту, бо йому стало погано, чи він втратив орієнтири, де знаходиться. Але коли я відчинила двері, він миттєво підскочив до мене, штовхнув всередину і почав замикати за нами двері! Я підняла ґвалт, кликала поіменно чоловіків сусідів і намагалась щосили виштовхнути його назад і не дати зачинити ті кляті двері», – пише дівчина.

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Напад тривав секунди, проте зловмисник відійшов від дівчини через її активний супротив та вийшов назад до ліфтів, нервово тиснув кнопки виклику і брудно сварився. У той же день дівчина написала заяву у поліцію.

фото: Дар'я Урбанович

На кадри камер відеоспостереження потрапив момент нападу і здається, ніби жінка впевнено захищається від зловмисника, проте, як стверджує сама Урбанович, все відбувалося миттєво та інстинктивно.

Для збереження власного життя та безпеки важливо пам'ятати прості правила:

не заходити в ліфт з підозрілими людьми та запам’ятовувати їх прикмети,

триматись натовпу чи знайомих людей,

не ходити темними вулицями,

якщо йдете ввечері – за можливості домовлятись, щоб хтось чекав/зустрічав вдома.

Головна перевага нападників в тому, що найчастіше вони до цього готуються, а людей застають зненацька. Тому найбільша порада – бути обережними завчасно і уникати потенційно небезпечних ситуацій.

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Нагадаємо, що засуджений за вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Микита Грабчук розповів у суді, що напав би на активістку навіть без грошей. За словами Грабчука, йому сказали, що Гандзюк має проросійські погляди, тому її треба «провчити» – завдати тілесні ушкодження, щоб жінка втратила працездатність.