Чи є загроза для Півночі України? Розвідка розкрила чисельність армії Лукашенка (документ)

ГУР оцінив загрозу для України з білоруського напрямку

Загальна чисельність збройних сил Білорусі становить близько 70 тисяч осіб, з яких 20 тисяч – це цивільний персонал. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України на запит «Главкома».

Як зазначає ГУР, фактично у збройних силах Білорусі служать 48 810 військовослужбовців, тобто армія укомплектована на 69,7%. До прикладу, сухопутні війська налічують 13 810 осіб, тоді як військово-повітряні сили та війська ППO – 11 040 осіб, а сили спеціальних операцій – 6 400 осіб.

Розвідники пояснили, що білоруська армія комплектується за змішаним принципом: 60% становлять контрактники, а 40% – строковики.

Серед військової техніки та зброї найчисельніші позиції в армії нашого північного сусіда – це бойові броньовані машини, артилерійські системи, танки та БМП.

Відповідь ГУР на запит «Главкома»

«Державна програма озброєння Білорусі, враховуючи досвід сучасних военних конфліктів i зберігаючи курс на вибіркову модернізацію за принципом «розумної достатності», надаватиме пріоритет засобам радіоелектронної боротьби, розвідки, зв’язку, контрбатарейній боротьби та протиповітряної оборони ближнього радіусу дії», – зазначає ГУР.

Стосовно загрози для України з білоруського напрямку розвідники зауважили, що вона наразі зберігає «потенційний, проте обмежений характер».

Раніше Зеленський поставив Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною. Глава України додав, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка у війну, і той «розуміє, що Україна буде відповідати».

До того ж Зеленський заявив, що Білорусь неодноразово отримувала сигнали від України щодо необхідності припинити допомогу Росії. Зокрема, йдеться про ретранслятори, які використовуються для координації ударів російських та іранських дронів по українській території. За словами глави держави, питання ретрансляторів існує вже давно і пов’язане з жертвами серед українців. Він наголосив, що білоруське керівництво було поінформоване про проблему через канали розвідки та силових структур.

До слова, російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко найближчим часом проведуть зустріч. Глави Росії та Білорусі обговорять заяви президента України Володимира Зеленського щодо російських ретрансляторів у прикордонних районах Білорусі.