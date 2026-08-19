Суд покарав киянина, який вбив мальтійську болонку, кинувши її об підлогу

Трагедія сталася в квартирі, де обвинувачений мешкав разом із матір’ю та братом

У Києві покарали 34-річного чоловіка, який жорстоко розправився з домашнім улюбленцем своєї матері, а також скоїв крадіжку. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує «Главком».

Трагедія сталася в квартирі, де обвинувачений мешкав разом із матір’ю та братом. Чоловік зайшов до кімнати, де перебувала мальтійська болонка на прізвисько Кузя. Коли песик почав гавкати, це розлютило киянина: він схопив тварину та з силою кинув у коридор. Пес вдарився об підлогу й від отриманих важких травм загинув на місці.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Голосіївської окружної прокуратури суд визнав чоловіка винним у жорстокому поводженні з твариною, вчиненому активним способом.

Живодер отримав шість років позбавлення волі фото: Київська міська прокуратура

Окрім того, зловмисник відповідав у суді й за інший злочин – крадіжку з незачиненого автомобіля.

За сукупністю злочинів судовим вироком живодера засуджено до шести років позбавлення волі. Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Нагадаємо, в Подільському районі столиці 55-річна жінка під час застілля викинула з балкона четвертого поверху чотирирічного пінчера. Від отриманих травм тварина загинула. Інцидент стався на проспекті Свободи. До правоохоронців звернулася очевидиця, яка побачила на вулиці чоловіка з мертвою собакою на кличку Ельза. Як з'ясували слідчі, власник тварини знайшов її вже під вікнами багатоповерхівки.

Також поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із собакою у Святошинському районі, яку кинули з вікна багатоповерхівки. За попередньою інформацією, собаку породи бішон викинули з шостого поверху. Від отриманих травм вона загинула на місці.