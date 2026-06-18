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Засідання Київради 18 червня 2026 року: що в порядку денному

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Засідання Київради 18 червня 2026 року: що в порядку денному
Засідання відбудеться у будівлі столичної міськради за адресою: вул. Хрещатик, 36
фото: КМДА

До основного порядку денного засідання Київради увійшло 366 питань

Сьогодні, 18 червня, на 10:00 заплановане продовження засідання Київради, яке розпочалося 28 травня. На розгляді депутатського корпусу залишається понад три сотні питань. Серед них, зокрема, проєкти рішень, якими передбачається відмова одній з компаній у наданні дозволу на розробку проєктів землеустрою по відведенню майже 0,9 га землі на вул. Зодчих, 23 під житлову забудову. Крім того, столична влада планує збільшити обсяги фінансування програми «Захисник Києва» з 31 млрд до 33 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідний анонс на сайті Київської міської ради

Засідання  відбудеться у будівлі столичної міськради за адресою: вул. Хрещатик, 36, 4 поверх, зал засідань. Пряму трансляцію засідання можна переглянути на офіційному сайті Київради.

Дата, час та місце проведення засідання були затверджені розпорядженням міського голови Києва Віталія Кличка №282 від 18 травня 2026 року. До основного порядку денного увійшло 366 питань, які згруповані в три розділи:

  • «Загальні питання» (95 проєктів рішень),
  • «Питання власності та регуляторної політики» (сім проєктів рішень),
  • «Питання землекористування» (365 проєктів рішень) 
  • «Різне» (1 питання).

Під час «першої» частини засідання міськрада зняла з розгляду та ухвалила кілька десятків проєктів рішень. Крім того, ще 18 питань винесені на розгляд депутатів у порядку невідкладності. Таким чином, наррдним обранцям ще залишається затвердити понад три сотні питань.

Зокрема, 28 травня Київрада не змогла через відсутність достатньої кількості голосів народних обранців погодити початок переговорів з міжнародними фінансовими організаціями щодо можливостей кредитування для будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену. Йдеться про ділянку цієї гілки від Кільцевої дороги до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина з електродепо (від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна» з відгалуженням на Троєщину). За орієнтовними розрахунками столичної влади, на це будівництво потрібно близько 68 млрд грнабо 1,5 млрд євро.

Крім того, у порядку невідкладності міськрада планує внести чергові зміни до програми «Захисник Києва» на 2022-2026 роки – її загальний кошторис може вирости з 31 млрд до 33 млрд гривень. Усе додаткове фінансування столична влада має намір витратити на реалізацію заходів із матеріально-технічної підтримки сил безпеки і оборони.

Нагадаємо, 28 травня планувала розглянути питання про передачу земельних ділянок громадянам під приватними будинками, про приватизацію, оформлення ділянок під зеленими зонами «Київзеленбуду», оформлення землі за ОСББ. Також депутати мають ухвалити рішення, щоб  забезпечити тимчасовим житлом фахівців з інших регіонів України, які допомагають Києву у відновленні об’єктів інфраструктури. 

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Теги: Київ Київрада міськрада дороги будівництво фінансування Троєщина Хрещатик влада

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