У Києві перекрито рух транспорту низкою вулиць

Білошицький: Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту

Через масований ворожий обстріл у столиці поліція тимчасово перекрила рух транспорту на деяких вулицях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Рух транспорту тимчасово перекритий:

вулицею Урлівською (від вулиці Здолбунівської до перехрестя з вулицею Анни Ахматової);

вулицею Світлицького (від перехрестя з проспектом Свободи в напрямку проспекту Василя Порика);

вулицею Куренівською (від перехрестя з вулицею Кирилівською в напрямку вулиці Семена Скляренка).

«Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту», – наголосив Білошицький.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих.

Як повідомлялося, якість повітря в столиці погіршилася. Рівень забрудненості може спричиняти дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, зокрема астмою, а також у людей із серцевими хворобами, дітей і літніх людей.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста.