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У Києві перекрито рух транспорту низкою вулиць

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві перекрито рух транспорту низкою вулиць
Перекрито рух вулицею Урлівською
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Білошицький: Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту

Через масований ворожий обстріл у столиці поліція тимчасово перекрила рух транспорту на деяких вулицях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Рух транспорту тимчасово перекритий:

  • вулицею Урлівською (від вулиці Здолбунівської до перехрестя з вулицею Анни Ахматової);
  • вулицею Світлицького (від перехрестя з проспектом Свободи в напрямку проспекту Василя Порика);
  • вулицею Куренівською (від перехрестя з вулицею Кирилівською в напрямку вулиці Семена Скляренка).

«Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту», – наголосив Білошицький.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих.

Як повідомлялося, якість повітря в столиці погіршилася. Рівень забрудненості може спричиняти дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, зокрема астмою, а також у людей із серцевими хворобами, дітей і літніх людей.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста. 

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Теги: Київ транспорт

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