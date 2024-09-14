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Звільнений захисник читає матері написаний у полоні вірш: емоційне відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Звільнений захисник читає матері написаний у полоні вірш: емоційне відео
Перший дзвінок після повернення з полону, захисник читає матері свій вірш
фото: скріншот із відео

На кадрах видно, що військовий хвилюється, коли звертається до найріднішої

Звільнений із полону український захисник подзвонив матері. Він прочитав найріднішій вірш, який написав у полоні. Відповідне відео поширило Головне управління розвідки міністерства оборони України.

На кадрах видно, що військовий хвилюється та через надмір емоцій забуває слова.

«Я в жорстокій цій війні пройшов смертельну битву. Дякую, що за мене ти читаєш молитву!», – звертається звільнений захисник до найріднішої.

Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, 23 «азовців» повернулися в Україну з російського полону. 

Загалом 14 вересня Україні вдалося повернути 103 українських бійців з російського полону: 82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських.

До слова, вчора, 13 вересня, 49-х цивільних та військовослужбовців повернулися з російського полону в Україну. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

Також вчора вперше за більш ніж рік із російської неволі повернулися бійці «Азову». Однак наразі понад 900 «азовців» перебувають в полоні Російської Федерації.

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Теги: Азов війна відео полон

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