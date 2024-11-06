У київському метрополітені помер чоловік

Медики намагалися реанімувати пасажира, але безуспішно

Сього зранку, 6 листопада, на станції київського метрополітену помер чоловік. Про це повідомляє телеканал Київ 24.

Подія сталася на станції Поштова площа. Як зазначається, чоловіку стало погано. Медики намагалися реанімувати його, але безуспішно.

Наразі деталей інциденту не повідомляється.

Нагадаємо, 30 вересня на станції метро «Вокзальна» в Києві впала на колії жінка. Потерпілу вже дістали живою, викликали швидку, рух поїздів відновлено після семихвилинної затримки.

Як повідомлялося, Київська міська прокуратура встановила, що комерційна структура у столиці, всупереч законодавству, вклала кошти отримані з бюджету на будівництво метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар, на депозитні рахунки у банку. У результаті цього вона заробила відсотки на суму понад 139 млн грн.