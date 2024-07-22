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Хто винен у знесенні Садиби Зеленських? Глава Мінкульту назвав причетних

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Хто винен у знесенні Садиби Зеленських? Глава Мінкульту назвав причетних
У Києві 19 липня знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття
фото: Київська міська прокуратура

Карандєєв: «КМДА за увесь час не спромоглася підготувати та подати необхідну документацію для внесення будівлі до Переліку об’єктів культурної спадщини облікову»

Виконувач обовʼязків голови Міністерства культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка щодо знесення Садиби Зеленських. Очільник відомства звинуватив міського голову у «відверто неправдивих закидах» на адресу Мінкульту. Про це Карандєєв написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Як заявляв Кличко, за останні роки влада Києва нібито направила до Мінкульту «десятки звернень» про те, щоб занести понад півтори тисячі пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. А втім, відомство начебто внесло до цього реєстру близько сотні таких об’єктів.

«По-перше, від Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації за останні два роки до Мінкульту надійшли звернення щодо занесення до Державного реєстру нерухомих памʼяток не понад 1500, а 817 обʼєктів», – відповів на звинувачення мера Карандєєв.

За результатами опрацювання МКІП, прийнято три накази щодо занесення 242 пам’яток із зазначених переліків до Реєстру. «На жаль, лише на таку кількість обʼєктів, поданих столичним органом охорони культурної спадщини, облікова документація відповідала вимогам законодавства», – зауважив в. о. глави Мінкульту.

Він зазначив, що більшість документів, поданих КМДА до МКІП, були виготовлені неуважно та містили численні грубі помилки. «Це, зокрема, обʼєкти із символікою комуністичного тоталітарного режиму. Також у переліку обʼєктів поданих КМДА на внесення до Реєстру опинилися вже занесені раніше. Наприклад Ансамбль Софії Київської. Але особливо дивним було побачити серед пропозицій обʼєкти, які раніше було визнано такими, що не підлягають занесенню до Реєстру», – написав Карандєєв.

Щодо будинку Євменія Зеленського, то він, за словами очільника Мінкульту, не внесений до Державного реєстру нерухомих памʼяток тільки за однієї причини: «КМДА за увесь час не спромоглася підготувати та подати необхідну для внесення будівлі до Переліку об’єктів культурної спадщини облікову документацію. З відповідним листом від 18.07.2024 до МКІП звернулася ГО «Спадщина Київ». На жаль чи то дізнавшись про таку ініціативу, чи за випадковим збігом, але забудовник у той самий день майже повністю зруйнував історично значиму будівлю. Проте МКІП все одно невідкладно розгляне подану облікову документацію на засіданні Експертної комісії з питань обліку об’єктів культурної спадщини».

Принагідно Карандєєв згадав і про садибу Барбана по вулиці Обсерваторна, 6. «Незважаючи на те, що, за результатом розгляду МКІП, об’єкт культурної спадщини «Будинок житловий Барбанів» рекомендовано до занесення до Реєстру, присвоєння йому пам’яткоохоронного статусу більш, ніж півроку гальмується КМДА. Це загрожує втратою чергової історичної будівлі в Києві. МКІП, як і активний громадський сектор, зацікавлене у збереженні культурної спадщини Києва та діє виключно відповідно до чинного законодавства. Чого очікуємо і від столичної влади».

Нагадаємо, що Кличко відреагував на протести місцевих жителів, які обурилися незаконному знесенню садиби Зеленських. Мер назвав знищення будівлі цинічною провокацією. За його словами, знесення будівлі відбулося за кілька днів після того, як до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА надійшов пакет документації щодо присвоєння уже знищеному будинку статусу пам’ятки.

Як повідомлялося, 19 липня у Києві знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття. Поліція розслідує знесення старовинного будинку в центрі Києва.

До слова, садибу Зеленських у Києві знесено попри арешт, накладений на будівлю ще в січні. Прокурори розпочали провадження.

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Теги: Київ КМДА Мінкульт

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