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Рух біля мосту Метро 11 червня буде обмежено (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух біля мосту Метро 11 червня буде обмежено (схема)
Жителів столиці просять враховувати обмеження під час планування маршруту
фото: glavcom.ua

Фахівці ремонтуватимуть колесовідбійну стрічку на за'їзді до транспортної розв’язки Набережного шосе з мосту Метро

Сьогодні,  11 червня, з 10:00 до 17:00 частково обмежуватиметься рух на заїзді до транспортної розв’язки Набережного шосе з мосту Метро в Печерському районі. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор», інформує «Главком».

Фахівці ремонтуватимуть колесовідбійну стрічку на за'їзді до транспортної розв’язки Набережного шосе з мосту Метро. На час проведення робіт рух обмежать однією смугою.

11 червня частково обмежуватимуть рух на заїзді до транспортної розв’язки Набережного шосе з мосту Метро в Печерському районі (схема)
11 червня частково обмежуватимуть рух на заїзді до транспортної розв’язки Набережного шосе з мосту Метро в Печерському районі (схема)
інфографіка: «Київавтодор»

Жителів столиці просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у столиці тривають масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня.

Також у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування. 

До 15 вересня обмежуватимуть рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою. 

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Теги: Київ дороги ремонт

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