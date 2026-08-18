Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Цвітіння» Дніпра: столичні фахівці відібрали проби води та пояснили причини явища

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Цвітіння» Дніпра: столичні фахівці відібрали проби води та пояснили причини явища
Обстеження води у Дніпрі на території столиці
фото: комунальне підприємство «Плесо»

Аналогічний стан води спостерігається і на Київському водосховищі, звідки вода прямує до столиці

У столиці обстежили Дніпро після того, як напередодні «Главком» у своєму матеріалі звернув увагу на зміну кольору річки та можливі загрози цього явища. Останніми днями вода в Дніпрі набула зеленуватого відтінку, а біля берегів утворилася піна. 

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА пояснили, що зміна кольору пов'язана з «цвітінням» води – масовим розмноженням мікроскопічних водоростей і ціанобактерій. Головними чинниками стали тривала спека, висока температура води, слабка течія та надлишок фосфору і азоту.

Цвітіння води у Дніпрі на території Києва
Цвітіння води у Дніпрі на території Києва

Що стосується піни, то, за словами фахівців, це переважно продукти розкладання водоростей та органічних речовин, які збиваються хвилями та вітром біля берегів. Сама по собі піна ще не свідчить про хімічне забруднення, однак остаточний висновок зроблять після лабораторних досліджень.

Водорості на берез Дніпра
Водорості на берез Дніпра
фото: комунальне підприємство «Плесо»

Аналогічні процеси зараз тривають і на Київському водосховищі, звідки вода прямує до столиці.

Фахівці хімічної лабораторії КП «Плесо» вже відібрали проби води для детального аналізу. Оскільки Дніпро є річкою загальнодержавного значення, місто звернулося до Держводагентства та Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра, щоб оцінювати та контролювати ситуацію комплексно в межах усього басейну.

У разі виявлення небезпечних речовин у КМДА обіцяють повідомити громадськість додатково.

Нагадаємо, цього літа мешканці столиці та передмість спостерігають масштабне цвітіння Дніпра та малих річок. Вода вкрилася густим зеленим нальотом, а біля берегів з'явився неприємний запах. Про основні причини явища та загрози для екосистеми «Главкому» розповів завідувач кафедри загальної біології та водних біоресурсів Дніпропетровського державного університету, кандидат біологічних наук Олег Маренков.

Теги: вода водойма річка Дніпро Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік напав на лікарку з ножем, який мав із собою в сумці
Поліція повідомила про підозру киянину, який завдав 17 ножових ударів лікарці ВЛК
30 липня, 17:17
Медики часто зверталися за консультацією до Дмитра Дудара
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Марина Хонда передала Валентині Гончар копію публікації оповідання «Провесінь» Олеся Гончара у газеті «Вечірній Київ» від 7 травня 1955 року
Присвятила життя чоловіку та його книгам: дружина Олеся Гончара святкує 100-річчя
22 липня, 17:29
Віталіна Яровенко навчалась у Могилянці, загинула в ніч на 1 серпня від удару балістикою РФ
Росія вбила 20-річну Віталіну Яровенко, яка рятувала людей в ніч на 1 серпня у Києві. Дата прощання
3 серпня, 08:35
Єві Ройтер було 25 років
Рятувала поранених. Під час атаки на Київ 1 серпня загинула госпітальєрка Єва Ройтер
4 серпня, 09:21
Виставка «Муркотлива Україна» триватиме протягом місяця
На Співоче поле повертається виставка квітів. Що чекає на гостей
4 серпня, 13:00
На вартість квартир у Києві сьогодні впливають не лише попит і пропозиція, а й воєнні ризики та дефіцит нового житла
Скільки коштує квартира в Києві у 2026 році. Головні тренди
6 серпня, 12:02
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – револьвер під патрон Флобера
У Дніпровському районі киянин після застілля важко поранив знайомого з револьвера
12 серпня, 11:40
Момент зіткнення двох BMW потрапив на відео
Аварія із двома BMW у Києві: поліція показала відео моменту зіткнення
Вчора, 19:04

Новини

У Києві жінка викинула собаку з четвертого поверху, тварина загинула
У Києві жінка викинула собаку з четвертого поверху, тварина загинула
У Києві всьоме за день оголошено повітряну тривогу
У Києві всьоме за день оголошено повітряну тривогу
«Цвітіння» Дніпра: столичні фахівці відібрали проби води та пояснили причини явища
«Цвітіння» Дніпра: столичні фахівці відібрали проби води та пояснили причини явища
Влада Києва порахувала незаконні гаражі у дворах: названо вражаючу цифру
Влада Києва порахувала незаконні гаражі у дворах: названо вражаючу цифру
На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
Росія пошкодила розподільчий центр мережі Eva у Броварах (фото)
Росія пошкодила розподільчий центр мережі Eva у Броварах (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Вчора, 20:24
Одещина скасувала комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Вчора, 19:38
У лікарні померли двоє працівників Приватбанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Вчора, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Вчора, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
16 серпня, 08:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua