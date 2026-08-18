«Цвітіння» Дніпра: столичні фахівці відібрали проби води та пояснили причини явища

Аналогічний стан води спостерігається і на Київському водосховищі, звідки вода прямує до столиці

У столиці обстежили Дніпро після того, як напередодні «Главком» у своєму матеріалі звернув увагу на зміну кольору річки та можливі загрози цього явища. Останніми днями вода в Дніпрі набула зеленуватого відтінку, а біля берегів утворилася піна.

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА пояснили, що зміна кольору пов'язана з «цвітінням» води – масовим розмноженням мікроскопічних водоростей і ціанобактерій. Головними чинниками стали тривала спека, висока температура води, слабка течія та надлишок фосфору і азоту.

Цвітіння води у Дніпрі на території Києва

Що стосується піни, то, за словами фахівців, це переважно продукти розкладання водоростей та органічних речовин, які збиваються хвилями та вітром біля берегів. Сама по собі піна ще не свідчить про хімічне забруднення, однак остаточний висновок зроблять після лабораторних досліджень.

Водорості на берез Дніпра фото: комунальне підприємство «Плесо»

Аналогічні процеси зараз тривають і на Київському водосховищі, звідки вода прямує до столиці.

Фахівці хімічної лабораторії КП «Плесо» вже відібрали проби води для детального аналізу. Оскільки Дніпро є річкою загальнодержавного значення, місто звернулося до Держводагентства та Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра, щоб оцінювати та контролювати ситуацію комплексно в межах усього басейну.

У разі виявлення небезпечних речовин у КМДА обіцяють повідомити громадськість додатково.

Нагадаємо, цього літа мешканці столиці та передмість спостерігають масштабне цвітіння Дніпра та малих річок. Вода вкрилася густим зеленим нальотом, а біля берегів з'явився неприємний запах. Про основні причини явища та загрози для екосистеми «Главкому» розповів завідувач кафедри загальної біології та водних біоресурсів Дніпропетровського державного університету, кандидат біологічних наук Олег Маренков.