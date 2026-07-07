Масований обстріл Київщини 6 липня: кількість загиблих зросла до дев’яти

У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень

Кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки на Київщину 6 липня зросла до дев’яти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

«У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень під час ворожого нічного обстрілу Київщини 6 липня. Лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати його не вдалося. Таким чином кількість жертв цієї російської атаки на Київщині зросла до дев'яти», – заявив Калашник.

Начальник Київської ОВА Микола Калашник висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Нагадаємо, що 6 липня ворог масовано атакував Київщину. Раніше було відомо про вісьмох загиблих і 48 поранених.

До слова, 7 липня у Дарницькому районі столиці завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Усю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи в столиці після російського удару в ніч на 6 липня, внаслідок якого загалом загинули 19 людей, ще 58 – постраждали, з них сім дітей.

Зауважимо, що у Києві 7 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ. Сьогодні в столиці заборонені будь-які розважальні заходи.