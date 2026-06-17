Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вдерся вночі через вікно до дитини: у Бучі затримано 38-річного чоловіка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вдерся вночі через вікно до дитини: у Бучі затримано 38-річного чоловіка
Правоохоронці швидко встановили місцеперебування та затримали 38-річного чоловіка
фото: поліція Київщини

На крики доньки до кімнати прибігла мати, після чого чоловік зник

У Бучі правоохоронці оперативно затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у вчиненні дій сексуального характеру щодо малолітньої дівчинки. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Рубель, інформує «Главком».

Злочин стався вночі 14 червня. О 03:10 до поліції надійшло екстрене повідомлення про вчинення розпусних дій щодо дитини. Поліцейські негайно виїхали на місце події.

Як встановили правоохоронці, зловмисник проник до квартири першого поверху через вікно та потрапив до кімнати, де була дитина. Там він почав її торкатися і обіймати. На крики доньки до кімнати прибігла мати, після чого фігурант втік.

У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці швидко встановили місцеперебування та затримали 38-річного чоловіка у процесуальному порядку.

Слідчі слідчого управління за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили про підозру зловмиснику за фактом незаконного проникнення до житла та вчинення сексуального насильства. 

Нагадаємо, на Харківщині чоловік, який протягом восьми місяців ґвалтував 11-річну падчерку, отримав довічне позбавлення волі. Дівчинка – рідна донька героя України, який загинув на фронті захищаючи державу. У цій справі прокурори Харківщини довели шість епізодів злочину. Злочинець поступово завойовував довіру, увійшов у родину, тривалий час прикидався турботливим, а згодом вчинив насильство. 

Раніше повідомлялось, що ювенальні прокурори Немирівської окружної прокуратури довели у суді вину 46-річного жителя Вінницького району, якого обвинувачували у систематичному зґвалтуванні малолітньої дитини. Колегія суддів призначила чоловікові максимально можливе покарання – довічне позбавлення волі. 

Читайте також:

Теги: дитина Київщина кримінал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Здоров'я ніжок з дитинства: На що звернути увагу, купуючи Дитяче взуття
Здоров'я ніжок з дитинства: На що звернути увагу, купуючи Дитяче взуття Реклама
9 червня, 21:31
Чоловік уже раніше двічі притягувався до відповідальності за аналогічні злочини
Зловмисник видурив у доньки загиблого військового 700 тис. грн: подробиці слідства (фото)
20 травня, 13:28
Зловмисник в’їхав на територію України на початку березня в пошуках роботи
Підпалював автівки, маскуючи їх під військові: у Києві затримано іноземця, який працював на РФ
19 травня, 17:55
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої
Смертельна ДТП у Василькові: під колесами вантажівки DAF загинула літня жінка
22 травня, 14:51
Через високу складність займання до гасіння залучили авіацію – два гелікоптери
На Київщині через атаку РФ зайнявся склад, масштабну пожежу гасили роботи і гелікоптери
24 травня, 16:21
Митрополит Іларіон
Чехія звільнила підсанкційного митрополита Московського патріархату: подробиці справи
26 травня, 16:14
Слідчі встановили, що незаконним придбанням та прихованим зберіганням засобів ураження займався 38-річний житель села Требухів
На Київщині поліція затримала рецидивіста з гранатами та набоями
31 травня, 17:45
Колишній поліціянт Іван Приходько, якого обвинувачують у вбивстві з необережності 5-річного Кирила Тлявова
Вбивство Кирила Тлявова: обвинувачений потрапив під мобілізацію, захист просить зупинити суд
12 червня, 11:19
Затримання чоловіка, який підозрюється у торгівлі зброєю
Повідомлено про підозру киянину, який продавав зброю через поштомати (фото)
12 червня, 14:35

Новини

Вибухнули три газові балони: на Бориспільщині у пожежі загинув літній чоловік
Вибухнули три газові балони: на Бориспільщині у пожежі загинув літній чоловік
Перехожі врятували чоловіка, який тонув в озері у Голосіївському районі (відео)
Перехожі врятували чоловіка, який тонув в озері у Голосіївському районі (відео)
Вдерся вночі через вікно до дитини: у Бучі затримано 38-річного чоловіка
Вдерся вночі через вікно до дитини: у Бучі затримано 38-річного чоловіка
Удар по Лаврі: рятувальники зводять тимчасовий дах над пошкодженою частиною Успенського собору
Удар по Лаврі: рятувальники зводять тимчасовий дах над пошкодженою частиною Успенського собору
У костелі Святого Миколая погашено марку до 25-річчя візиту Папи Іоанна Павла ІІ в Україну
У костелі Святого Миколая погашено марку до 25-річчя візиту Папи Іоанна Павла ІІ в Україну
Троє дітей опинилися у лікарні після лобового зіткнення двох авто в Ірпені
Троє дітей опинилися у лікарні після лобового зіткнення двох авто в Ірпені

Новини

Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Сьогодні, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Вчора, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Вчора, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Вчора, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Вчора, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
15 червня, 14:12

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua