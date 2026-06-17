Вдерся вночі через вікно до дитини: у Бучі затримано 38-річного чоловіка

На крики доньки до кімнати прибігла мати, після чого чоловік зник

У Бучі правоохоронці оперативно затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у вчиненні дій сексуального характеру щодо малолітньої дівчинки. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Рубель, інформує «Главком».

Злочин стався вночі 14 червня. О 03:10 до поліції надійшло екстрене повідомлення про вчинення розпусних дій щодо дитини. Поліцейські негайно виїхали на місце події.

Як встановили правоохоронці, зловмисник проник до квартири першого поверху через вікно та потрапив до кімнати, де була дитина. Там він почав її торкатися і обіймати. На крики доньки до кімнати прибігла мати, після чого фігурант втік.

У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці швидко встановили місцеперебування та затримали 38-річного чоловіка у процесуальному порядку.

Слідчі слідчого управління за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили про підозру зловмиснику за фактом незаконного проникнення до житла та вчинення сексуального насильства.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік, який протягом восьми місяців ґвалтував 11-річну падчерку, отримав довічне позбавлення волі. Дівчинка – рідна донька героя України, який загинув на фронті захищаючи державу. У цій справі прокурори Харківщини довели шість епізодів злочину. Злочинець поступово завойовував довіру, увійшов у родину, тривалий час прикидався турботливим, а згодом вчинив насильство.

Раніше повідомлялось, що ювенальні прокурори Немирівської окружної прокуратури довели у суді вину 46-річного жителя Вінницького району, якого обвинувачували у систематичному зґвалтуванні малолітньої дитини. Колегія суддів призначила чоловікові максимально можливе покарання – довічне позбавлення волі.