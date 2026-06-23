Смертельний напад собак у Борисполі: суд обрав запобіжний захід власниці тварин

Правоохоронці встановили, що власниця собак знала про їхню агресивну поведінку

Бориспільський міськрайонний суд Київської області обрав запобіжний захід жінці, чиї собаки породи кане-корсо напали і смертельно поранили 79-річну сусідку. Власниці тварин повідомлено про підозру у вбивстві через необережність. Про це повідомили у Бориспільському міськрайонному суді Київської області, інформує «Главком».

За даними слідства, трагедія сталася 19 червня близько 15:40. Дві великі собаки вибігли з території приватного подвір’я через нещільно зачинену хвіртку й забігли на сусідню земельну ділянку. Там тварини накинулися на літню жінку, завдавши їй численних тяжких укусів голови та тіла. Постраждалу терміново госпіталізували, проте від отриманих травм вона померла в лікарні.

Правоохоронці встановили, що власниця собак знала про їхню агресивну поведінку, але неналежно забезпечила умови утримання. Наразі тварин вилучили та передали до кінологічного центру.

Слідчий суддя частково задовольнив клопотання правоохоронців, призначивши підозрюваній за ч. 1 ст. 119 ККУ домашній арешт строком на 60 діб. Їй заборонено залишати домівку з 22:00 до 06:00 без дозволу слідчого.

У суді наголосили, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено законним вироком суду.

Раніше повідомлялося, що у Борисполі собаки на смерть загризли жінку. Унаслідок нападу тварин 79-річна жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілу було госпіталізовано до лікарні, де вона померла. Зазначається, що власницю собак затримано в порядку ст. 208 КПК України, собак вилучено до кінологічного центру. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, у 2017 році на Київщині учасника АТО на очах у доньки загризли собаки. Сталася трагедія у селі Кучаків під Києвом. Породисті собаки загризли чоловіка, який йшов на електричку разом із 14-річною донькою. Дівчина змогла втекти, а її батько спробував відбитися від собак, але загинув.

Також раніше у Запоріжжі собака перегризла жінці артерію. Постраждала померла від втрати крові.