Частина Броварів без світла: мер назвав терміни відновлення

Відновлення стабільного енергопостачання в усіх знеструмлених районах Броварів очікується в проміжку між 17:30 та 18:00

Жителів закликають зберігати спокій

Через аварійне відключення двох підстанцій частина міста Бровари залишилася без електропостачання. Фахівці енергетичної компанії ДТЕК уже працюють над усуненням пошкоджень на об'єктах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву міського голови Броварів Ігоря Сапожка.

За попередньою інформацією від енергетиків, орієнтовний час відновлення стабільного енергопостачання в усіх знеструмлених районах міста очікується в проміжку між 17:30 та 18:00.

Жителів закликають зберігати спокій та враховувати цю інформацію під час планування дня.

Нагадаємо, у вівторок, 30 червня, у Києві та Київській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження пов'язані з погодними умовами, зокрема із хвилею аномальної спеки, яка накрила Україну останніми днями та спричинила стрімке зростання споживання.

Напередодні гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко розповів, що аномальна спека вкрай виснажує українську енергосистему і закликав українців тримати павербанки та гаджети зарядженими. Через значне зростання споживання кондиціонерами та планові ремонти обладнання найближчими днями мережі працюватимуть у максимально напруженому режимі.