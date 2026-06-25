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У Деснянському районі столиці бійцівський пес напав на перехожу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Деснянському районі столиці бійцівський пес напав на перехожу
У постраждалої медики діагностували рвану рану ноги
фото: соцмережі

Пес гуляв без повідка та зненацька накинувся на жінку

Сьогодні, 25 червня, у Деснянському районі столиці собака бійцівської породи напав на жінку. Внаслідок нападу потерпіла отримала травми, на місце події викликали медиків. Про це повідомили в соціальних мережах, інформує «Главком».

«Мілютенка, 5а, на жінку напав собака бійцівської породи», – йдеться в повідомленні.

За словами місцевих мешканців, біля одного з під’їздів будинку на Лісовому масиві часто бачили молодого хлопця з цим собакою, якого він зазвичай тримав на повідці. Проте цього разу тварина гуляла без повідка та зненацька накинулася ззаду на жінку, яка проходила повз.

Потерпілій знадобилась допомога лікарів
Потерпілій знадобилась допомога лікарів
скриншот

У постраждалої діагностували рвану рану ноги, також пес порвав їй одяг. Жінці знадобилася невідкладна допомога лікарів.

Нагадаємо, Бориспільський міськрайонний суд Київської області обрав запобіжний захід жінці, чиї собаки породи кане-корсо напали і смертельно поранили 79-річну сусідку. Власниці тварин повідомлено про підозру у вбивстві через необережність. За даними слідства, трагедія сталася 19 червня близько 15:40. Дві великі собаки вибігли з території приватного подвір’я через нещільно зачинену хвіртку й забігли на сусідню земельну ділянку. Там тварини накинулися на літню жінку, завдавши їй численних тяжких укусів голови та тіла. Постраждалу терміново госпіталізували, проте від отриманих травм вона померла в лікарні.

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Теги: тварини Київ

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