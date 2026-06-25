У Деснянському районі столиці бійцівський пес напав на перехожу

Пес гуляв без повідка та зненацька накинувся на жінку

Сьогодні, 25 червня, у Деснянському районі столиці собака бійцівської породи напав на жінку. Внаслідок нападу потерпіла отримала травми, на місце події викликали медиків. Про це повідомили в соціальних мережах, інформує «Главком».

«Мілютенка, 5а, на жінку напав собака бійцівської породи», – йдеться в повідомленні.

За словами місцевих мешканців, біля одного з під’їздів будинку на Лісовому масиві часто бачили молодого хлопця з цим собакою, якого він зазвичай тримав на повідці. Проте цього разу тварина гуляла без повідка та зненацька накинулася ззаду на жінку, яка проходила повз.

Потерпілій знадобилась допомога лікарів скриншот

У постраждалої діагностували рвану рану ноги, також пес порвав їй одяг. Жінці знадобилася невідкладна допомога лікарів.

Нагадаємо, Бориспільський міськрайонний суд Київської області обрав запобіжний захід жінці, чиї собаки породи кане-корсо напали і смертельно поранили 79-річну сусідку. Власниці тварин повідомлено про підозру у вбивстві через необережність. За даними слідства, трагедія сталася 19 червня близько 15:40. Дві великі собаки вибігли з території приватного подвір’я через нещільно зачинену хвіртку й забігли на сусідню земельну ділянку. Там тварини накинулися на літню жінку, завдавши їй численних тяжких укусів голови та тіла. Постраждалу терміново госпіталізували, проте від отриманих травм вона померла в лікарні.