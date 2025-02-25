Через російські атаки на Одещині запроваджено відключення електрики

В цілому енергетики повідомляють про зниження споживання через потепління

Через наслідки російських атак на енергетичні об'єкти в Одеській області вимушено застосовуються обмеження електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію компанії «Укренерго».

«Оператор системи розподілу (обленерго) вимушено застосовує мережеві обмеження, що зумовлюють знеструмлення частини споживачів – як промислових, так і побутових. Ремонтні роботи у регіоні тривають», – йдеться у повідомленні «Укренерго».

Водночас у компанії зауважують, що споживання електрики в Україні знижується через потепління у частині областей. Сьогодні, 25 лютого, станом на 09:30 рівень споживання електрики був на 4,1% нижчим за показники попереднього дня у той самий час.

Нагадаємо, 20 лютого російські окупанти атакували дронами цивільну інфраструктуру та житлові будинки в Одесі. У місті зазнала пошкоджень тепломагістраль, частина абонентів залишилася без опалення.

«Главком» повідомляв, що раніше, 14 лютого, росіяни атакували ударними безпілотниками Одеський район та пошкодили там припортову інфраструктуру.