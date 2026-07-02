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Росіяни обстріляли Київський зоопарк: травмовано тварин, пошкоджено зимовий сад

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росіяни обстріляли Київський зоопарк: травмовано тварин, пошкоджено зимовий сад
Пошкодження будівлі у КиївЗоо
фото: КМДА

Окрім тварин, постраждала й інфраструктура КиївЗоо

Унаслідок масованого російського обстрілу в ніч на 2 липня зазнав руйнувань Київський зоопарк (КиївЗоо). Через  вибухову хвилю травм зазнали екзотичні мешканці акватераріуму, а на території пошкоджено низку споруд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

У КМДА заспокоїли, що обійшлося без жертв серед підопічних парку. «Жодна тварина не загинула. Працівники зоопарку, які цілодобово доглядають за тваринами, одразу надали їм необхідну допомогу, наразі всі вони перебувають у безпеці», – йдеться у повідомленні.

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Наслідки обстрілу у Київському зоопарку 2 липня 2026 року
фото: КМДА

Зокрема, від вибухової хвилі травмувалися черепахи та крокодили. Окрім тварин, постраждала й інфраструктура КиївЗоо. Руйнувань та пошкоджень зазнали:

  • будівлі відділу приматів і птахів;
  • купол зимового саду та екзотичні рослини всередині нього;
  • акватераріум та сіносховище;
  • північна вхідна група.

Через ліквідацію наслідків обстрілу північна вхідна група та паркінг тимчасово не працюють. Для відвідувачів відкритий Центральний вхід, а решта території зоопарку працює у звичайному штатному режимі.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по столиці ракетами та дронами, пошкодження зафіксовані у різних районах міста на 28 локаціях.

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Теги: Київ обстріл зоопарк

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