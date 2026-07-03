Удар по Дарницькому району: пошукові роботи у багатоповерхівці завершено

Рятувальники розбирають завали на місці удару РФ у багатоповерхівку у Дарницькому районі

З-під завалів цієї багатоповерхівки було деблоковано тіла 10 загиблих

У Дарницькому районі Києва рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці дев'ятиповерхового житлового будинку, який зазнав руйнувань внаслідок ворожого обстрілу. Наразі на локації розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), інформує «Главком»

За інформацією рятувальників, безпосередньо з-під завалів цієї багатоповерхівки було деблоковано тіла 10 загиблих. Загалом ця масована російська атака забрала життя 30 людей.

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На місці удару РФ у Дарникькому районі розпочато аварійно-відновлювальні роботи фото: ДСНС Києва

Наразі у Дарницькому районі продовжуються ліквідаційні роботи ще за трьома адресами, які постраждали від обстрілу. Рятувальні та комунальні служби працюють на місцях руйнувань житлових будинків, де триває розбір аварійних конструкцій та вивезення будівельного сміття.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 21 загиблого, триває розбір завалів.

До слова, російські війська дедалі частіше застосовують для ударів по Києву нові реактивні безпілотні літальні апарати, які здатні розвивати швидкість до 500 км/год. Це змушує українські Сили оборони витрачати на їхнє збиття дороговартісні ракети-перехоплювачі.