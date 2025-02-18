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Збиває все, що низько літає: Туреччина випробувала інноваційну ППО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Збиває все, що низько літає: Туреччина випробувала інноваційну ППО
Турецька система протиповітряної оборони Göksur була випробувана військовими
фото:savunmasanayist.com

Нова турецька система ППО застосовує високоефективну ракету Bozdogan і має двосторонню передачу даних

Розроблена турецькою компанією Aselsan нова національна система протиповітряної оборони (ППО) призначена для захисту від протикорабельних ракет, безпілотних літальних апаратів (як бойових, так і розвідувальних), бойових літаків та гелікоптерів.

Як пише агентство Anadolu, перше вогневе випробування Göksur пройшло на узбережжі турецького міста Синоп. Перевірка, проведена з борту корабля Beykoz, виявилася успішною. Уточнюється, система, що застосовує високоефективну ракету Bozdogan і двосторонню передачу даних, повністю відповідає вимогам Військово-морських сил Туреччини.

Як зазначає видання, Göksur значно підвищить обороноздатність країни завдяки своїм можливостям ураження цілей на 360 градусів керованими снарядами з інфрачервоними головками самонаведення нового покоління, високої ефективності проти загроз, що низько летять, і системі управління вогнем з підтримкою штучного інтелекту. Крім того, модульна конструкція дозволяє інтегрувати цю систему на платформи різних розмірів.

Нагадаємо, у серпні минулого року Туреччина презентувала багаторівневу систему ППО під назвою «Сталевий купол» (Steel Dome або Çelik Kubbe турецькою), яка має стати конкурентом відомому ізраїльському «Залізному куполу».

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Теги: Туреччина тероборона системи ППО

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