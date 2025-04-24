Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття!

У Києві о 00:37 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, в ніч на 23 квітня окупанти атакували Полтаву безпілотниками. У місті виникли пожежі після вибухів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута та місцеві телеграм-канали.

За інформацією Когута, є влучання по підприємствам та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та  Шевченківському районах Полтави.

«На даний момент інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях», – написав Когут.

Українські телеграм-канали повідомляють, що у Полтаві після атаки «шахедів» розгорілася сильна пожежа.

Також Росія атакувала Одесу безпілотниками. Внаслідок ударів у місті виникла сильна пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Мер Одеса Геннадій Труханов повідомив, що Одесу атакують безпілотниками та чутно вибухи. За інформацією місцевих телеграм-каналів, у місті після прильотів вирує масштабна пожежа.

Теги: Київ укриття тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Калашник був очільником Дарницької районної державної адміністрації у місті Київ
Зеленський призначив Калашника новим головою Київської ОДА
24 березня, 17:43
Будівництво лікарні розпочалося у 1989 році
Недобудована з часів СРСР клініка у центрі Києва виставлена на аукціон
27 березня, 10:37
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
28 березня, 00:49
У 2019-2020 роках суспільство із так званих «плівок НАБУ» дізналося, що коїлося про у кабінеті голови цього суду Павла Вовка
Судді ліквідованого київського суду продовжують отримувати мільйони, нічого не роблячи (Документи)
30 березня, 09:29
Проспект Червоної Калини — проспект у Деснянському районі міста Києва, житловий масив Вигурівщина-Троєщина
Рух транспорту на просп. Червоної Калини частково обмежено
7 квiтня, 10:15
Лабораторія «Діла» на вулиці Гарматна, 39 В
У Києві у лабораторії «Діла» помер чоловік
10 квiтня, 05:03
Снігопад у Святошинському районі Києва 10 квітня 2024 року
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
10 квiтня, 14:56
Співробітники СБУ та Нацполіції задокументували факт вимагання грошей і затримали чиновника «на гарячому» під час отримання всієї суми хабаря. 
Викрито посадовця КМДА, який «продавав» дозволи на землю в Києві – СБУ
Вчора, 17:56
Будівля площею 13 892,2 кв. м є важливим адміністративним, історичним і символічним об’єктом у самому серці Києва
АРМА знайшло управителя Будинку профспілок на Хрещатику
22 квiтня, 16:57

Новини

У Києві лунають вибухи, працює ППО (оновлено)
У Києві лунають вибухи, працює ППО (оновлено)
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Викрито посадовця КМДА, який «продавав» дозволи на землю в Києві – СБУ
Викрито посадовця КМДА, який «продавав» дозволи на землю в Києві – СБУ
Дохід Прокопіва та його дружини-біженки торік зріс майже вдвічі
Дохід Прокопіва та його дружини-біженки торік зріс майже вдвічі
Музей Києва знову в жалобі: за тиждень після смерті Попової помер її заступник
Музей Києва знову в жалобі: за тиждень після смерті Попової помер її заступник
Рятувальники Києва минулої доби майже 50 разів виїжджали на пожежі в екосистемах
Рятувальники Києва минулої доби майже 50 разів виїжджали на пожежі в екосистемах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
68K
Працівник ТЦК, відповідальний за бронювання, отримав від Хмельницької міськради гроші на трикімнатну квартиру
41K
Був снайпером, воював у Бучі та Ірпені. ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера
17K
Путін наказав готувати Росію до нових воєн
13K
Обшуки в ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді: з'явилися нові деталі

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua