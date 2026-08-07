Ремонт тунелю між «Почайною» та «Тараса Шевченка»: як працюватиме метро

Ремонт тунелю між «Тараса Шевченка» та «Почайною»: як працюватиме метро

Загальний термін виконання комплексу робіт відповідно до проєкту становить майже два роки

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» готується до проведення планового капітального ремонту перегінного тунелю між станціями «Тараса Шевченка» та «Почайна». Загальний комплекс робіт розрахований на термін до 23 місяців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «КМДА».

Рух поїздів синьою гілкою зупиняти не планується

Головне для пасажирів – рух поїздів синьою гілкою зупиняти не планується. Станції «Тараса Шевченка» та «Почайна» працюють у штатному режимі, а самі роботи проводитимуть без закриття ділянки.

Втім, на окремих етапах ремонтних робіт можливі тимчасові зміни в графіку:

збільшення тривалості нічного «вікна» (коли поїзди не ходять у нічний час);

коригування інтервалів або графіків руху у вихідні дні.

Як проходитиме ремонт

Відповідно до проєкту роботи проведуть двома чергами. Перша черга передбачає комплекс інженерних заходів, зокрема укріплення ґрунтів, ремонт конструкцій тунелю та елементів верхньої будови колії тощо. Частину робіт планують виконувати з поверхні землі шляхом розроблення котловану. Це також передбачатиме перенесення та перекладання інженерних мереж.

Друга черга планового капремонту передбачає встановлення сучасних систем моніторингу технічного стану споруд.

Загальний термін виконання комплексу робіт відповідно до проєкту становить до 23 місяців. Кошторисна вартість – 1,76 млрд грн (з ПДВ).

Детальна інформація про тендер – на електронній платформі публічних закупівель Prozorro.

Яка ситуація з тунелем зараз

У метрополітені зазначають, що ділянка «Тараса Шевченка» – «Почайна» перебуває під постійним наглядом профільних фахівців. Фахівці проводять усі необхідні регламентні роботи з утримання та обслуговування перегінного тунелю. Загрози для руху поїздів і безпечного перевезення пасажирів немає. Станції «Тараса Шевченка» та «Почайна» функціонують без змін, перевезення пасажирів здійснюються відповідно до встановлених графіків.

Перегінні тунелі на ділянці «Тараса Шевченка» – «Почайна» збудовані у 1978–1980 роках у складних гідрогеологічних умовах, водонасичених ґрунтах із прошарками піску та суглинків, які змінюють свої властивості під впливом вібрацій. Тунельна оправа виконана з чавунних тюбінгів із залізобетонними елементами.

Фахівці постійно моніторять цю ділянку та застосовують інженерні заходи для зменшення впливу ґрунтових процесів. Водночас за результатами технічного обстеження встановили необхідність виконання капремонту перегінного тунелю.

Подібні роботи є поширеною практикою серед метрополітенів у світі, оскільки підземна інфраструктура потребує регулярного оновлення для безпечної експлуатації. Завдяки цим роботам покращується технічний стан споруд, продовжується термін їх експлуатації та забезпечується надійність пасажирських перевезень.

Нагадаємо, у 2025 році сукупний збиток двох головних комунальних перевізників столиці становив 3,1 млрд грн. При цьому майже весь фінансовий мінус – 3 млрд грн (97%) – припадає саме на КП «Київський метрополітен». Головна причина такого розриву – висока собівартість перевезень. У 2025 році реальна вартість однієї поїздки в метро зросла до 43,7 грн, тоді як середній дохід із платного пасажира становив лише 8 грн. Таким чином, діючий тариф покриває менше ніж 19% витрат на перевезення, утримання інфраструктури та виконання функції цілодобового укриття.