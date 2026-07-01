У Києві стався збій у роботі швидкісних трамваїв, замість них курсують автобуси

Що саме стало причиною зупинки швидкісних трамваїв – не повідомляється.

Рух трамваїв затримується на Галицькій площі в напрямку вулиці Старовокзальної

Зранку у середу, 1 липня 2026 року, у столиці стався збій у роботі швидкісних трамваїв №№ 1 та 3. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Як зазначається, рух трамваїв затримується на Галицькій площі в напрямку вулиці Старовокзальної. Додатково замість них було організовано рух автобусів.

Що саме стало причиною зупинки – не повідомляється.

Нагадаємо, через спеку у Вінниці деформувалися трамвайні колії. Інцидент стався 28 червня на вулиці Соборній. Деформація сталася через аномально високу температуру повітря. Ремонтна бригада одразу розпочала ліквідацію наслідків пошкодження колії. Після охолодження рейки фахівці виконали зварювальні роботи на стику, що дозволило усунути деформацію та повернути її у проєктне положення. Уже надвечір рух трамваїв відновили.

Раніше повідомлялося, що з 28 червня 2026 року Kyiv City Express відновлює рух мостом між станціями Почайна та Райдужний, ремонт якого тривав майже два місяці.

До слова, у столиці найбільший пасажиропотік у наземному громадському транспорті зафіксовано на магістральних маршрутах, які проходять через кілька районів міста, а також на тих, що сполучають правий та лівий береги. Найменший пасажиропотік спостерігається на окремих автобусних маршрутах, що обслуговують житлові масиви з невисокою щільністю населення. Йдеться, зокрема, про автобусний маршрут № 54 «Вул. Покільська (пл. Михайла Співака) – ст. м. «Видубичі»».