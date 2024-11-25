У Києві двоє пенсіонерів напали на волонтерку через українську мову: як їх покарали

Пенсіонери, які напали на волонтерку в Києві

Оболонський районний суд у місті Києві визнав чоловіків винними в хуліганстві, вчиненому групою осіб

У Києві суд визнав винними Віктора Салюка та Костянтина Коваленка, які в червні напали на волонтерку в Києві через українську мову. Їх звільнили від покарання через пенсійний вік. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Повідомляється, що Оболонський районний суд у місті Києві визнав чоловіків винними в хуліганстві, вчиненому групою осіб, і засудив їх до двох років позбавлення волі із застосуванням іспитового терміну строком на два роки.

Суд визнав винними Віктора Салюка та Костянтина Коваленка, які в червні напали на волонтерку в Києві через українську мову фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, конфлікт стався влітку поблизу входу в підземний перехід по вулиці Новоконстянтинівській. Двоє пенсіонерів, побачивши дівчину, вирішили зробити їй кілька компліментів, втім вона залицянь не оцінила.

Не бажаючи спілкування, дівчина відповіла, що не розуміє чоловіків. Відповідь українською мовою викликала агресію нетверезих пенсіонерів, які почали нецензурно ображати потерпілу, тож вона вирішила знімати їх на мобільний телефон.

Далі один з обвинувачених кілька разів вдарив її по нозі, а також завдав удар долонею в ніс. Все це відбулося після того, як його спільник відібрав у дівчини телефон. Постраждалій вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події.

Суд під час ухвалення вироку врахував похилий вік обвинувачених – 74 та 70 років.

Нагадаємо, на Вінниччині за 10 з половиною місяців 2024 року було складено 18 протоколів за порушення мовного закону. Загальна ж кількість порушень, які зафіксував секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови по всій країні — 216. Про це йдеться в аналітиці Опендатабот.