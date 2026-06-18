Рух Північним мостом буде обмежено до 22 червня (схема)

Північний міст – міст через Дніпро у Києві, пам'ятка архітектури. Був введений в експлуатацію 3 грудня 1976 року

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити

Із 11:00 19 червня до 7:00 22 червня частково обмежуватимуть рух Північним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Повідомляється, що фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття у третій та четвертій смугах руху в напрямку станції метро «Почайна». На час ремонту рух транспорту організують крайньою правою та другою смугами.

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

Рух Північним мостом буде частково обмежено з 19 до 22 червня (схема) інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у столиці тривають масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня.

Також у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування.

До 15 вересня обмежуватимуть рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою.