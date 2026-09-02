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У Голосіївському районі створено штаб для допомоги постраждалим від ворожої атаки 2 вересня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Голосіївському районі створено штаб для допомоги постраждалим від ворожої атаки 2 вересня
Всі власники постраждалого майна мають право на фінансову допомогу від столиці
фото з відкритих джерел, ілюстративне

Штаб працює з 13:00 до 20:00

У Голосіївському районі Києва розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків ранкової ворожої атаки 2 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Штаб працює за адресою: 

  • вул. Тарасівська, 2 (із 13:00 до 20:00).
  • контактна особа: 097-233-93-55 (Тетяна Федоренко).

У штабі мешканці пошкоджених будинків можуть:

  • подати заяви на матеріальну допомогу від міста та компенсацію за пошкоджене житло за програмою «єВідновлення»;
  • отримати фахові консультації щодо подальших дій та міських програм підтримки;
  • скористатися психологічною та юридичною допомогою;
  • отримати супровід соціальних менеджерів.

Корисні контакти та альтернативні точки звернення:

  • Гаряча лінія Голосіївської РДА: 050-281-66-06, 044-281-66-06, 044-529-66-66.
  • Управління соціальної та ветеранської політики Голосіївської РДА: вул. Юлії Здановської, 5/3 (тел.: 044-257-01-34, 093-668-37-12).
  • Соціальні менеджери: 095-494-69-31, 095-494-69-67.
  • ЦНАП Голосіївського району: Голосіївський проспект, 42 та просп. Науки, 43 (тел.: 044-202-60-38, 044-202-60-39).

У міській адміністрації нагадують, що всі власники постраждалого майна мають право на фінансову допомогу від столиці.

Детальний перелік пільг та механізм виплат доступний онлайн на Порталі міських послуг, а оперативна інформація щодо наслідків обстрілу оновлюється на офіційному сайті kyivcity.gov.ua.

Нагадаємо, що сьогодні близько одинадцятої години ранку в Києві пролунав потужний вибух. Перед цим місцева влада повідомляла про небезпеку та роботу ППО на правому березі Дніпра – російський дрон літав над кількома районами столиці: центральним вокзалом, Солом’янкою, Лук’янівкою.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, через влучання ударного БпЛА зафіксоване загоряння у шестиповерховому житловому будинку у Шевченківському районі, пошкоджено склад та медичний заклад. Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко підтвердив удар РФ по Національному університету харчових технологій в центрі Києва, раніше про удар по навчальному закладу повідомляв президент України.

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Теги: Київ обстріл

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