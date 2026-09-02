У Голосіївському районі створено штаб для допомоги постраждалим від ворожої атаки 2 вересня

Всі власники постраждалого майна мають право на фінансову допомогу від столиці

Штаб працює з 13:00 до 20:00

У Голосіївському районі Києва розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків ранкової ворожої атаки 2 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Штаб працює за адресою:

вул. Тарасівська, 2 (із 13:00 до 20:00).

контактна особа: 097-233-93-55 (Тетяна Федоренко).

У штабі мешканці пошкоджених будинків можуть:

подати заяви на матеріальну допомогу від міста та компенсацію за пошкоджене житло за програмою «єВідновлення»;

отримати фахові консультації щодо подальших дій та міських програм підтримки;

скористатися психологічною та юридичною допомогою;

отримати супровід соціальних менеджерів.

Корисні контакти та альтернативні точки звернення:

Гаряча лінія Голосіївської РДА: 050-281-66-06, 044-281-66-06, 044-529-66-66.

Управління соціальної та ветеранської політики Голосіївської РДА: вул. Юлії Здановської, 5/3 (тел.: 044-257-01-34, 093-668-37-12).

Соціальні менеджери: 095-494-69-31, 095-494-69-67.

ЦНАП Голосіївського району: Голосіївський проспект, 42 та просп. Науки, 43 (тел.: 044-202-60-38, 044-202-60-39).

У міській адміністрації нагадують, що всі власники постраждалого майна мають право на фінансову допомогу від столиці.

Детальний перелік пільг та механізм виплат доступний онлайн на Порталі міських послуг, а оперативна інформація щодо наслідків обстрілу оновлюється на офіційному сайті kyivcity.gov.ua.

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