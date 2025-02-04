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У Києві відбулося спецпогашення лімітованої поштової марки, присвяченої військовим

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві відбулося спецпогашення лімітованої поштової марки, присвяченої військовим
В основі ідеї проєкту лежить і популяризація служби у військовій службі правопорядку
фото: Генеральний штаб ЗСУ, Facebook

Дизайн поштового набору розробив військовослужбовець військової служби правопорядку полковник Володимир Потапов

У Києві, в Головпоштамті, відбулося спецпогашення лімітованого поштового набору «Військова служба правопорядку» за проєктом «Власна марка».Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. 

Повідомляється, що у заході взяли участь керівництво та особовий склад Військової служби правопорядку, представники «Укрпошти», гості, а також філателісти.

«Це яскравий приклад того, як маленькі поштові марки можуть бути не тільки засобом для відправлення листів, але й вагомим символом історичної пам’яті, джерелом патріотизму та професійної гордості. Це крок до того, щоб кожен громадянин України, колекціонер дізнався більше про Службу правопорядку, про те, що правопорядок та військова дисципліна серед військових підрозділів – є одними з головних елементів боєздатності війська, що в свою чергу є запорукою забезпечення національної безпеки», – йдеться у повідомленні.

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Cпецпогашення лімітованого поштового набору «Військова служба правопорядку» за проєктом «Власна марка» у Головпоштамті 4 лютого 2025 року
ajnj^ Генеральний штаб ЗСУ, Facebook

У Генштабі ЗСУ нагадали, що військові правоохоронці беруть безпосередню участь у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини і протидії диверсійним проявам та терористичним актам на військових об’єктах.

«Цей набір є значущою історичною віхою для нас. «Власна марка» – це про тих, хто сумлінно виконував та продовжує виконувати свій службовий обов’язок із захисту Батьківщини та відсічі російської збройної агресії», – зазначив начальник Головного управління військової служби правопорядку полковник Віталій Левченко.

Поштовий набір включає в себе номерний марковий аркуш з 28 марок та номерний художній конверт. Також, до сьогоднішньої події, АТ «Укрпошта» виготовила спеціальний штемпель «Військова служба правопорядку». 

«Укрпошта» виготовила спеціальний штемпель «Військова служба правопорядку»
«Укрпошта» виготовила спеціальний штемпель «Військова служба правопорядку»
фото: Генеральний штаб ЗСУ, Facebook

Повідомляється, що дизайн поштового набору та марки розробив військовослужбовець військової служби правопорядку полковник Володимир Потапов. Також в основі ідеї проєкту лежить і популяризація служби у ВСП.

Cпецпогашення лімітованого поштового набору «Військова служба правопорядку» за проєктом «Власна марка» у Головпоштамті 4 лютого 2025 року
Cпецпогашення лімітованого поштового набору «Військова служба правопорядку» за проєктом «Власна марка» у Головпоштамті 4 лютого 2025 року
фото: Генеральний штаб ЗСУ, Facebook
У Києві відбулося спецпогашення лімітованої поштової марки, присвяченої військовим фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ, Facebook

Нагадаємо, «Укрпошта» розглядає створення поштової марки з написом «Будапештський меморандум – це х…я». Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Ідея виникла після того, як український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману негативно висловився про Будапештський меморандум, зокрема український лідер наголосив на неефективності угоди та розкритикував найбільші світові держави, США та Велику Британію, які виступили гарантами територіальної цілісності України.

Раніше повідомлялося, що «Укрпошта» випустила нову марку, присвячену українському боксеру Олександру Усику та його перемозі у бою-реванші проти британця Тайсона Ф'юрі. Тираж марок складає 420 тисяч. Художник з Дніпра Сергій Тєхов зобразив Усика під час розгортання прапора України.

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Теги: військові Укрпошта полковник

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