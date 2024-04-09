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Колишній спецпредставник Держдепу повідомив, коли США ухвалять рішення про допомогу Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Колишній спецпредставник Держдепу повідомив, коли США ухвалять рішення про допомогу Україні
Волкер наголосив, що Вашингтон хоче домогтися схвалення допомоги Україні, а потім займатися президентськими виборами
фото з відкритих джерел

80% членів Палати представників США підтримують допомогу Україні

Уже у квітні США схвалять додаткову допомогу Україні у розмірі $61 млрд. Про це розповів американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Я вважаю, що додаткова допомога Україні становитиме 61 млрд. І я вірю, що її буде схвалено цього місяця. Я помилявся раніше. Я готовий знову помилитися. Але ви, можливо, пам'ятаєте, я був тут, у Києві, у травні минулого року, і мене запитали про запит адміністрації на 15 млрд, і я сказав: ні, буде 60, і це тому, що ніхто не хоче голосувати з цього питання двічі», – заявив він.

Волкер додав, що Вашингтон хоче домогтися схвалення допомоги Україні, а потім займатися президентськими виборами. «Ми хочемо домогтися цього, а потім проводити президентські вибори. Це буде 60 мільярдів, і це буде тільки один раз голосуватися, а потім у нас будуть президентські вибори», – заявив він.

При цьому Волкер додав, що 80% членів Палати представників США підтримують допомогу Україні.

«Причина в базовій математиці. Вісімдесят відсотків членів Палати представників, як республіканців, так і демократів, підтримують допомогу Україні. Вони хочуть, щоб це сталося. Якщо ви винесете проєкт на розгляд Палати представників, ви отримаєте від трьохсот до трьохсот п'ятдесяти голосів», – підкреслив він.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 квітня, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон зустрінеться з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном під час свого візиту до США, а також проведе пресконференцію з законодавцями в Конгресі. Він закликатиме ухвалити пакет допомоги Україні. 

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Теги: Курт Волкер США військова допомога

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