Зеленський: Готуємо відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях

Президент повідомив, що наради з українськими послами відбудеться наступного тижня

Володимир Зеленський провів нараду з українськими дипломатами – командами Міністерства закордонних справ України та Офісу президента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Зеленський відзначив, що було обговорено прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та відповідну роботу з державами, що поважають міжнародне право.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Друге – підготовка наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня, та модернізація завдань для українських представників за кордоном. Третє – наші кроки на ключових міжнародних майданчиках, зокрема щодо проєктів резолюцій Генасамблеї ООН. Готуємо відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях. Найближчі місяці – час для особливо активної роботи нашої дипломатії. Дякую всім у світі, хто допомагає!», – йдеться у дописі.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Нагадаємо, 15 липня президент Володимир Зеленський підписав три закони: про множинне громадянство; ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України; зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.