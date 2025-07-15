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Зеленський провів нараду з українськими дипломатами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський провів нараду з українськими дипломатами
Зеленський: Готуємо відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент повідомив, що наради з українськими послами відбудеться наступного тижня

Володимир Зеленський провів нараду з українськими дипломатами – командами Міністерства закордонних справ України та Офісу президента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Зеленський відзначив, що було обговорено прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та відповідну роботу з державами, що поважають міжнародне право.

Зеленський провів нараду з українськими дипломатами фото 1
фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Друге – підготовка наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня, та модернізація завдань для українських представників за кордоном. Третє – наші кроки на ключових міжнародних майданчиках, зокрема щодо проєктів резолюцій Генасамблеї ООН. Готуємо відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях. Найближчі місяці – час для особливо активної роботи нашої дипломатії. Дякую всім у світі, хто допомагає!», – йдеться у дописі.

Зеленський провів нараду з українськими дипломатами фото 2
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Нагадаємо, 15 липня президент Володимир Зеленський підписав три закони: про множинне громадянство; ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України; зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.

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Теги: МЗС Офіс президента Володимир Зеленський

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