У Кличка пояснили активістам, що діється навколо кінотеатру «Київ»



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Після інвентаризації будівлю кінотеатру «Київ» буде передано у користування новому орендарю

Інвентаризаційний процес у кінотеатрі триватиме протягом 10 днів

У вівторок представники столичної влади провели зустріч із активістами, зацікавленою молоддю та відповіли на ключові питання щодо ситуації довкола кінотеатру «Київ» та його подальшого розвитку. Зокрема, на зустрічі були присутні заступники голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак, Валентин Мондриївський, директор Департаменту комунальної власності Андрій Гудзь, повідомляє пресслужба КМДА.

«Кінотеатр «Київ», приміщення якого завжди належало громаді міста, останні 20 років був орендований приватною компанією «Товариство з обмеженою відповідальністю «Культурний центр «Кінотеатр «Київ». Місто як ефективний господарник після закінчення терміну договору оренди вирішило провести відкритий конкурс на це приміщення із залученням широкого кола потенційних орендарів. Важливо, що за вимогою представників кіноспільности умови конкурсу було складено так, аби зберегти унікальний артхаузний профіль кінотеатру. За результатами відкритого конкурсу переможцем стало ТОВ «Сінема Центр», яке на аукціоні запропонувало найбільшу ціну – 2 млн 119 тисяч грн на місяць без ПДВ. Протягом квітня-травня 2019 року колишній орендодавець незаконно чинив перешкоди у доступі до приміщення комунального майна будівлі кінотеатру комісії в складі працівників КП «Київкінофільм» і Департаменту комунальної власності задля обстеження. Урешті із залученням «Муніципальної охорони» 7 червня у кінотеатрі було розпочато інвентаризацію і обстеження будівлі», – пояснив присутнім Слончак.

Він додав, що це типова процедура, яка убезпечує територіальну громаду Києва, минулих і майбутніх орендарів від незаконних присвоєнь майна будь-якими учасниками процесу. Після інвентаризаційного процесу, що триватиме протягом 10 днів, будівлю кінотеатру «Київ» буде передано у користування новому орендарю – ТОВ «Сінема Центр».

Активну громадськість також хвилювало питання збереження репертуару кінотеатру. За словами заступника голови КМДА Валентин Мондриївського, новий орендар зобов’язаний не змінювати концепції розвитку та зосереджувати свою діяльність на проведенні вже звичних киянам кінофестивалів.

«Кінотеатр «Київ» – це культове місце не для одного покоління кіноманів, митців та киян. Він зайняв особливу нішу в кіноіндустрії цілої країни, тому питання збереження та розвитку вже складеної концепції кінотеатру одне з першочергових. Тому принципова позиція міста, що репертуар та концептуальна спрямованість мають залишитися незмінними. Це неодноразово обговорювалося, як під час конкурсної комісії, так і зафіксовано у договорі з новим орендарем ТОВ «Сінема Центр». «Київ» більше, ніж просто кінотеатр. Це простір для національних та міжнародних фестивалів, які роблять наше місто ще більш сучасним, культурним та молодіжним. І керівництво міста повністю підтримує таку позицію. Кіно у столиці – це київський бренд, і наше завдання – розвивати його», – резюмував Мондриївський.

Нагадаємо, 11 червня під стінами мерії Києва пройшла акція на захист кінотеатру «Київ».

Як повідомлялося, 7 червня колишні орендарі кінотеатру «Київ» заявили про рейдерське захоплення будівлі.

У КМДА повідомили, що у кінотеатрі «Київ» Департаментом комунальної власності Києва та балансоутримувачем кінотеатру – комунальним підприємством «Київкінофільм» - розпочато інвентаризацію і обстеження будівлі з метою уникнення незаконних знищень чи пошкоджень майна територіальної громади міста.

«Протягом квітня-травня 2019 року колишній орендодавець ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ» незаконно чинив перешкоди в доступі до приміщення комунального майна будівлі кінотеатру «Київ» комісії в складі працівників КП «Київкінофільм» і Департаменту комунальної власності м. Києва задля обстеження», - зазначили у КМДА.

Як відомо, 22 березня офіційно стартував конкурс на оренду приміщень кінотеатру «Київ», який розташований на вул. В.Васильківська, 19-А.

Переможцем конкурсу стало ТОВ «Сінема-Центр» , яке запропонувало 2 119 253 гривень авансової сплати кількох місяців оренди. Підприємством керує Любов Лісовська, яка за сумісництвом очолює ГО «Союз кінотеатрів України». Спілку було створено у 2016 році.

У травні столична влада підписала договір із товариством з обмеженою відповідальністю «Сінема-Центр» про передачу приміщення кінотеатру «Київ» в оренду.

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